Новыми гибкими солнечными панелями "чешуя дракона" можно покрыть любые устройства

Похожие на змеиную кожу солнечные панели разработаны в США. Они могут легко покрывать как небольшие поверхности — например, дронов или смартфонов, так и масштабные — спутников.

Разработка американских ученых позволяет реализовать голубую мечту любого эко-гика — превратить каждое устройство в солнечную панель. Маленькие, легкие и гибкие солнечные ячейки должны приблизить эру чистой энергии, пишет Inhabitat.

Основатель проекта Мурат Окандан раньше работал в Сандийских национальных лабораториях — одной из 16 лабораторий Министерства энергетики США. После ухода он открыл собственную компанию mPower Technology, которая сотрудничает с Сандийскими лабораториями и имеет доступ к лицензии на использование технологии MEPV, той, по которой создаются те самые миниатюрные солнечные панели.

mPower Technology займется продвижением и распространением технологии. На массовом рынке она получит название Dragon scale ("чешуя дракона"). Чешуя сможет наноситься на технику любых форм и размеров, обеспечивая ее электропитание.

Солнечная чешуя сгибается, как бумага. Ее можно использовать в качестве портативного электрогенератора. Эти гибкие миниатюрные солнечные панели обходятся гораздо дешевле и в изготовлении, и при использовании. При этом технология более надежная и эффективная, чем кремниевые фотоэлектрические элементы, распространенные сегодня. Но все-таки главным преимуществом является гибкость и универсальность солнечной чешуи. Если согнуть обычный кремниевый солнечный элемент, то пропадет его работоспособность, чешуя же имеет очень высокий уровень прочности.

В области солнечных панелей существуют и другие прорывные технологии. Стартап Sunflare из Лос-Анджелеса разработал гибкие солнечные батареи толщиной всего в несколько микрометров, которые можно разместить на любой поверхности — крыше автомобиля, стене здания и т. д. К поверхностям они крепятся с помощью специальной двусторонней клейкой ленты.