  • >
  • >
  • Новыми гибкими солнечными панелями "чешуя дракона" можно покрыть любые устройства

Новыми гибкими солнечными панелями "чешуя дракона" можно покрыть любые устройства

12 февраля 2017, 17:03
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

В США разработали так называемую "солнечную чешую", которая дает возможность превратить в солнечную панель любое устройство — дроны, смартфоны, спутники. Гибкие миниатюрные солнечные панели обходятся гораздо дешевле в изготовлении и при использовании

Новыми гибкими солнечными панелями Увеличить картинку

Похожие на змеиную кожу солнечные панели разработаны в США. Они могут легко покрывать как небольшие поверхности — например, дронов или смартфонов, так и масштабные — спутников.

Разработка американских ученых позволяет реализовать голубую мечту любого эко-гика — превратить каждое устройство в солнечную панель. Маленькие, легкие и гибкие солнечные ячейки должны приблизить эру чистой энергии, пишет Inhabitat.

Основатель проекта Мурат Окандан раньше работал в Сандийских национальных лабораториях — одной из 16 лабораторий Министерства энергетики США. После ухода он открыл собственную компанию mPower Technology, которая сотрудничает с Сандийскими лабораториями и имеет доступ к лицензии на использование технологии MEPV, той, по которой создаются те самые миниатюрные солнечные панели.

mPower Technology займется продвижением и распространением технологии. На массовом рынке она получит название Dragon scale ("чешуя дракона"). Чешуя сможет наноситься на технику любых форм и размеров, обеспечивая ее электропитание.

Чешуя дракона

Солнечная чешуя сгибается, как бумага. Ее можно использовать в качестве портативного электрогенератора. Эти гибкие миниатюрные солнечные панели обходятся гораздо дешевле и в изготовлении, и при использовании. При этом технология более надежная и эффективная, чем кремниевые фотоэлектрические элементы, распространенные сегодня. Но все-таки главным преимуществом является гибкость и универсальность солнечной чешуи. Если согнуть обычный кремниевый солнечный элемент, то пропадет его работоспособность, чешуя же имеет очень высокий уровень прочности.

В области солнечных панелей существуют и другие прорывные технологии. Стартап Sunflare из Лос-Анджелеса разработал гибкие солнечные батареи толщиной всего в несколько микрометров, которые можно разместить на любой поверхности — крыше автомобиля, стене здания и т. д. К поверхностям они крепятся с помощью специальной двусторонней клейкой ленты.

Раздел: >
Теги: технологии , энергосбережение , наука , солнечная энергетика

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Новыми гибкими солнечными панелями
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 27.21
EUR EUR - - 28.92
RUB RUB - - 0.46
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.04 12.15
Киевская область 22.21 10.85
Львовская область 22.03 11.82
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.