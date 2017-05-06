Samsung получил патент на смартфон необычной формы

Бюро патентов и торговых марок США опубликовало информацию о новом патенте компании Samsung, в котором описывается необычный смартфон цилиндрической формы.

Компактное устройство оснащено инфракрасной клавиатурой и разворачивающимся гибким дисплеем. Дисплей смартфона способен менять свою форму, для чего компания планирует использовать крепления из специального сплава с эффектом памяти.

Еще одной особенностью инновационного устройства должна стать виртуальная клавиатура, проецируемая на ровную поверхность с помощью инфракрасного излучателя. В патенте также указано, что гаджет может оснащаться 360-градусной камерой.

Ранее сообщалось о том, что Samsung подал заявку на патент "умного" кольца. Согласно патентной заявке, кольцо может быть использовано для управления смартфоном, планшетом и даже телевизором. Кольцо также может быть синхронизировано с другой домашней техникой.

