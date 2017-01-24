Сделка по слиянию Yahoo с Verizon отложена из-за хакерских атак

24 января 2017, 09:58
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На ликвидацию последствий хакерских атак уже потратили около $10 млн

Сделка по слиянию Yahoo с Verizon отложена из-за хакерских атак | IT и Телеком | Дело Увеличить картинку

Изначально сделка должна была быть закрыта в первом квартале, но из-за разбирательств после утечек данных пользователей Yahoo ее перенесли.

В отчете компании говорится, что на ликвидацию последствий хакерских атак она уже потратила около $10 млн. Сейчас Yahoo старается "в кратчайшие сроки" подготовиться к сделке.

О предстоящей сделке стало известно в июле 2016 года. В результате слияния должен появиться холдинг, ежемесячная аудитория которого будет превышать 1 млрд человек. Под контроль Verizon перейдут, в частности, сервис электронной почты Yahoo Mail, сервис видеорекламы BrightRoll, сервис аналитики мобильных приложений Flurry, рекламный сервис Gemini и ряд других сервисов, объединенных порталом Yahoo. На эти интернет-активы Verizon потратит $4,83 млрд. Yahoo при этом сохранит свою долю в Alibaba Group. В сентябре 2016 года Yahoo подтвердила похищение данных 500 млн учетных записей своих пользователей в результате хакерской атаки в 2014 году. Хакерам стали известны имена пользователей, их адреса электронной почты, номера телефонов, а также логины и пароли.

По материалам: УНИАН
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Теги: yahoo , сделка , хакеры

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Сделка по слиянию Yahoo с Verizon отложена из-за хакерских атак | IT и Телеком | Дело
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