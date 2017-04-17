Школьник обнаружил новое средство борьбы с раком

17 апреля 2017, 16:33
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

В Соединенных Штатах Америки ученик седьмого класса Стивен Литт сообщил о новом способе борьбы с раковыми заболеваниями

Школьник обнаружил новое средство борьбы с раком | Наука | Дело Увеличить картинку

Проект был представлен на одной из научных выставок и не остался без внимания.

Как оказалось, школьник изучил огромное количество материалов о борьбе с онкологией и заказал через Интернет материалы для открытия мини-лаборатории.

Семиклассник рассказал, что проводил опыты на червях в домашних условиях и обнаружил, что антиоксиданты, которые есть в составе зеленого чая, уничтожают злокачественные опухоли. В частности, отравленным канцерогенами червям помог полифенол.

Стивен Литт начал искать лекарство против рака, когда несколько его знакомых скончались от ужасной болезни. Мальчик создал мини-лабораторию у себя дома, там он регулярно проводил опыты вместе с отцом-химиком.

Проект Литта получил главный приз научной выставки.

Более того, сотрудники университета Тафтса заинтересовались исследованием 12-летнего школьника.

Работа юного ученого привлекла внимание сотрудников университета. Теперь ученым вместе с мальчиком предстоит выяснить четкие дозировки. Уже сейчас можно говорить, что этот напиток вполне можно применять в профилактических целях.

По материалам: CNN
Раздел: >
Теги: наука , медицина , лекарства

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Школьник обнаружил новое средство борьбы с раком | Наука | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.81
EUR EUR - - 28.5
RUB RUB - - 0.48
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.72 12.18
Киевская область 22.53 11.55
Львовская область 22.57 11.56
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.