Школьник обнаружил новое средство борьбы с раком

Проект был представлен на одной из научных выставок и не остался без внимания.

Как оказалось, школьник изучил огромное количество материалов о борьбе с онкологией и заказал через Интернет материалы для открытия мини-лаборатории.

Семиклассник рассказал, что проводил опыты на червях в домашних условиях и обнаружил, что антиоксиданты, которые есть в составе зеленого чая, уничтожают злокачественные опухоли. В частности, отравленным канцерогенами червям помог полифенол.

Стивен Литт начал искать лекарство против рака, когда несколько его знакомых скончались от ужасной болезни. Мальчик создал мини-лабораторию у себя дома, там он регулярно проводил опыты вместе с отцом-химиком.

Проект Литта получил главный приз научной выставки.

Более того, сотрудники университета Тафтса заинтересовались исследованием 12-летнего школьника.

Работа юного ученого привлекла внимание сотрудников университета. Теперь ученым вместе с мальчиком предстоит выяснить четкие дозировки. Уже сейчас можно говорить, что этот напиток вполне можно применять в профилактических целях.