Швейцарцы купили крупную украинскую IT-компанию

02 февраля 2017, 14:53
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Финансовые подробности сделки не раскрываются

Швейцарцы купили крупную украинскую IT-компанию | IT и Телеком | Дело Увеличить картинку

Один из крупнейших разработчиков программного обеспечения Luxoft приобрел украинскую IT-компанию IntroPro, которая разрабатывает программное обеспечение для клиентов в сфере телекома и медиа. Об этом говорится в сообщении Luxoft.

Финансовые подробности сделки не раскрываются. Как говорится в сообщении, сделка позволит углубить компетенции Luxoft и расширить предложения для беспроводных, кабельных и спутниковых провайдеров.

Компания IntroPro имеет офисы в Киеве, Лос-Анджелесе и Нью-Джерси. Она генерирует более 90% своего дохода от сектора телекоммуникаций и медиа, обслуживая несколько клиентов, базирующихся в Северной Америке.

Luxoft занимается разработкой программного обеспечения и экспортом ИТ-услуг, в которой работает более 10 000 человек. Luxoft был основан в 2000 году.

Компания предоставляет широкий спектр услуг, связанных с программным обеспечением для различных платформ и технологий. Компания имеет 27 офисов в 15 локациях во всем мире с центрами разработки в Центральной и Восточной Европе, а также Северной Америке и Азии.

Обе компании входят в рейтинг ТОП-25 крупнейших IT-компаний Украины. Luxoft находится на третьем месте — в Украине на нее работает более 3,7 тыс. специалистов. Офисы компании находятся в Киеве, Днепре и Одессе. IntroPro занимает 22-е место — в компании работают более 500 специалистов.

По материалам: Лига
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Теги: IT , купля-продажа , программное обеспечение

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Швейцарцы купили крупную украинскую IT-компанию | IT и Телеком | Дело
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