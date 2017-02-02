Швейцарцы купили крупную украинскую IT-компанию

Один из крупнейших разработчиков программного обеспечения Luxoft приобрел украинскую IT-компанию IntroPro, которая разрабатывает программное обеспечение для клиентов в сфере телекома и медиа. Об этом говорится в сообщении Luxoft.

Финансовые подробности сделки не раскрываются. Как говорится в сообщении, сделка позволит углубить компетенции Luxoft и расширить предложения для беспроводных, кабельных и спутниковых провайдеров.

Компания IntroPro имеет офисы в Киеве, Лос-Анджелесе и Нью-Джерси. Она генерирует более 90% своего дохода от сектора телекоммуникаций и медиа, обслуживая несколько клиентов, базирующихся в Северной Америке.

Luxoft занимается разработкой программного обеспечения и экспортом ИТ-услуг, в которой работает более 10 000 человек. Luxoft был основан в 2000 году.

Компания предоставляет широкий спектр услуг, связанных с программным обеспечением для различных платформ и технологий. Компания имеет 27 офисов в 15 локациях во всем мире с центрами разработки в Центральной и Восточной Европе, а также Северной Америке и Азии.