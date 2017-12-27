Сколько зарабатывают и тратят IT-специалисты Львова

Средний доход одного львовского IT-специалиста составляет $1724, а общий экономический эффект от IT-индустрии Львова оценивается в $734 млн.

Такие данные содержатся в социологическом исследовании львовского IT-кластера.

На конец 2016 года объем львовского IT-рынка составлял порядка $500 млн.

По данным исследования в городе работает 247 IT-компаний, более половины из которых относятся к небольшим (до 50 сотрудников). Суммарно в городе работает порядка 20 тыс. айтишников, из них порядка 7 тыс. фрилансеров.

Аналитики подсчитали, что один львовский IT-специалист создает 3,37 рабочих места в смежных отраслях

Айтишники во Львове также имеют большое влияние на другие отрасли. Так, более 15% квартир на первичном рынке города было выкуплено ими. В целом программисты потратили более $45 млн на покупку недвижимости в городе в 2016 году. При этом 93% средств были собственными накоплениями. Несмотря на такие внушительные цифры, порядка половины всех ИТ-специалистов города арендуют жилье, суммарно расходуют на аренду более $18 млн.

Заметное влияние айтишники оказывают и на автомобильный рынок города. В прошлом году они потратили суммарно $18 млн на покупку авто. Так, за прошлый год они купили 16% всех новых авто. Согласно исследованию, автомобилем владеют почти 40% специалистов отрасли.

Также, согласно исследованию, 27,4% всех айтишников держат свои депозиты в банках. Суммарно размер депозитов оценивается в $66,3 млн, из них 58 млн — долларовые депозиты. Кроме того, доля расходов айтишников на страхование превышает 11% всего рынка страхования Львовской области. Суммарно специалисты отрасли потратили болем $1 млн на страховки, из них порядка 40% — медицинская страховка.

Что касается медицины, то в 2016 году львовские айтишники оставили более $2,5 млн в медицинских заведениях, преимущественно частных.

Согласно исследованию, досуг ИТ-специалисты проводят, в основном, посещая кинотеатры. 87% всех трат на досуг (более $2 млн) было связано именно с кино. На IT-конференции и ивенты программисты потратили более $1 млн, более $700 тыс. было потрачено на походы в театр, порядка $300 тыс. — на концерты и фестивали во Львове.

За прошлый год в ресторанах и других объектах питания айтишники оставили порядка $19 млн. Всего же на питание они потратили за год $34 млн. При этом на посещение различных спортивных залов города — $3,5 млн.

Не обидели львовские ИТ-специалисты и продавцов бытовой техники, потратив суммарно на нее $4,7 млн.

Немало тратят айтишники и на отпуск. В частности, в 2016 году они суммарно потратили почти $30 млн на отпуск за границей и $10 млн — на отпуск в Украине.

Не забывают специалисты IT-сферы и о благотворительности. Почти 50% всех айтишников занимается благотворительностью, в прошлом году они потратили на это $2,7 млн.

В целом, согласно исследованию, средний IT-специалист Львова — это женатый мужчина в возрасте от 25 до 30 лет, воспитывающий одного ребенка.