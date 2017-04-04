Сколько зарабатывают программисты в Харькове

В Харькове есть офисы более 300 IT-компаний, в IT-сфере заняты около 22 тыс. специалистов — таким образом, город является вторым по величине IT-центром страны (после Киева). Здесь работает IT-Кластер, а также развита образовательная сфера: 5 технических вузов ежегодно выпускают около 2000 начинающих специалистов IT-профиля.

Средние зарплаты программистов в Харькове (медианы, декабрь-2016):

Junior — $500;

Middle — $1500;

Senior — $3200.

В 5 компаниях в Харькове работает более 400 сотрудников:

NIX Solutions (1500 специалистов в Харькове);

EPAM (1100 специалистов в Харькове, 4600 в Украине);

Plarium (570 специалистов в Харькове, 700 в Украине);

GlobalLogic (500+ специалистов в Харькове, 2800 в Украине);

Sigma Software (470 специалистов в Харькове, 700+ в Украине).

Еще 8 компаний имеют в городе локации на 200-300 человек: аутсорсинговые Ciklum, DataArt, Dev-Pro.net, DB BEST Technologies, CHI Software и Zfort Group, а также разработчики игр G5 Entertainment и Gameloft.

Кроме того, в городе работают офисы других аутсорсеров из ТОП-50: SoftServe, Infopulse, Miratech, Svitla Systems и Intetics.

Если говорить о продуктовом сегменте, в Харькове есть R&D-офисы таких компаний:

ADB — товары и услуги для операторов и производителей электроники;

CloudLinux — веб-хостинг продукты;

G5 Entertainment — казуальные и free-to-play игры для смартфонов и планшетов;

Gameloft — игры для iOS (iPhone, iPad), Android и других мобильных платформ;

GitLab — платформа для работы с Git;

Mirantis — провайдер облачной платформы с открытым кодом OpenStack;

Oracle — оригинальные продукты + приобретенная в 2015 платформа Maxymiser;

ORO Inc. — разработка сервисов OroCRM, OroCommerce and OroPlatform;

Plarium — игры для мобильных и браузерных платформ;

Playwing — игры для мобильных платформ;

TOA Technologies — сервис для управления техническим персоналом компаний;

Scorto — сервисы в области управления решениями и рисками.

Харьковские компании, создающие собственные продукты: