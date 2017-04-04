Сколько зарабатывают программисты в Харькове

04 апреля 2017, 12:05
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5 технических вузов Харькова ежегодно выпускают около 2000 начинающих специалистов IT-профиля

Сколько зарабатывают программисты в Харькове | IT и Телеком | Дело Увеличить картинку

В Харькове есть офисы более 300 IT-компаний, в IT-сфере заняты около 22 тыс. специалистов — таким образом, город является вторым по величине IT-центром страны (после Киева). Здесь работает IT-Кластер, а также развита образовательная сфера: 5 технических вузов ежегодно выпускают около 2000 начинающих специалистов IT-профиля.

Средние зарплаты программистов в Харькове (медианы, декабрь-2016):

  • Junior — $500;
  • Middle — $1500;
  • Senior — $3200.

В 5 компаниях в Харькове работает более 400 сотрудников:

  • NIX Solutions (1500 специалистов в Харькове);
  • EPAM (1100 специалистов в Харькове, 4600 в Украине);
  • Plarium (570 специалистов в Харькове, 700 в Украине);
  • GlobalLogic (500+ специалистов в Харькове, 2800 в Украине);
  • Sigma Software (470 специалистов в Харькове, 700+ в Украине).
  • Еще 8 компаний имеют в городе локации на 200-300 человек: аутсорсинговые Ciklum, DataArt, Dev-Pro.net, DB BEST Technologies, CHI Software и Zfort Group, а также разработчики игр G5 Entertainment и Gameloft.
  • Кроме того, в городе работают офисы других аутсорсеров из ТОП-50: SoftServe, Infopulse, Miratech, Svitla Systems и Intetics.

Если говорить о продуктовом сегменте, в Харькове есть R&D-офисы таких компаний:

  • ADB — товары и услуги для операторов и производителей электроники;
  • CloudLinux — веб-хостинг продукты;
  • G5 Entertainment — казуальные и free-to-play игры для смартфонов и планшетов;
  • Gameloft — игры для iOS (iPhone, iPad), Android и других мобильных платформ;
  • GitLab — платформа для работы с Git;
  • Mirantis — провайдер облачной платформы с открытым кодом OpenStack;
  • Oracle — оригинальные продукты + приобретенная в 2015 платформа Maxymiser;
  • ORO Inc. — разработка сервисов OroCRM, OroCommerce and OroPlatform;
  • Plarium — игры для мобильных и браузерных платформ;
  • Playwing — игры для мобильных платформ;
  • TOA Technologies — сервис для управления техническим персоналом компаний;
  • Scorto — сервисы в области управления решениями и рисками.

Харьковские компании, создающие собственные продукты:

  • CitySites — разработка городских сайтов;
  • CS Ltd — решения для финансовых организаций;
  • Cloudessa — enterprise-решения для Wi-Fi;
  • Devart — разработка инструментов для работы с базами данных;
  • HoustonApps — платежная система PayDock;
  • InkHunter — приложение для выбора размера и эскиза татуировок;
  • KlasnaOcinka — платформа для создания сайтов школ и образовательных порталов;
  • Nika Entertainment — игры жанра "Puzzle";
  • Pics.io — решение для управления мультимедиа;
  • QuickBlox — SaaS платформа;
  • TeamDev — разработка решений для повышения производительности труда разработчика и оптимизации рабочего процесса;
  • TurboSMS — сервис для работы с sms рассылкой;
  • Wnet — национальный IP-оператор Украины;
  • НПО "Вертикаль" — разработка электротехнического оборудования.

По материалам: DOU
Раздел: >
Теги: харьков , образование , программисты

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Сколько зарабатывают программисты в Харькове | IT и Телеком | Дело
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