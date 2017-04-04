Сколько зарабатывают программисты в Харькове

В Харькове есть офисы более 300 IT-компаний, в IT-сфере заняты около 22 тыс. специалистов — таким образом, город является вторым по величине IT-центром страны (после Киева). Здесь работает IT-Кластер, а также развита образовательная сфера: 5 технических вузов ежегодно выпускают около 2000 начинающих специалистов IT-профиля.
Средние зарплаты программистов в Харькове (медианы, декабрь-2016):
- Junior — $500;
- Middle — $1500;
- Senior — $3200.
В 5 компаниях в Харькове работает более 400 сотрудников:
- NIX Solutions (1500 специалистов в Харькове);
- EPAM (1100 специалистов в Харькове, 4600 в Украине);
- Plarium (570 специалистов в Харькове, 700 в Украине);
- GlobalLogic (500+ специалистов в Харькове, 2800 в Украине);
- Sigma Software (470 специалистов в Харькове, 700+ в Украине).
- Еще 8 компаний имеют в городе локации на 200-300 человек: аутсорсинговые Ciklum, DataArt, Dev-Pro.net, DB BEST Technologies, CHI Software и Zfort Group, а также разработчики игр G5 Entertainment и Gameloft.
- Кроме того, в городе работают офисы других аутсорсеров из ТОП-50: SoftServe, Infopulse, Miratech, Svitla Systems и Intetics.
Если говорить о продуктовом сегменте, в Харькове есть R&D-офисы таких компаний:
- ADB — товары и услуги для операторов и производителей электроники;
- CloudLinux — веб-хостинг продукты;
- G5 Entertainment — казуальные и free-to-play игры для смартфонов и планшетов;
- Gameloft — игры для iOS (iPhone, iPad), Android и других мобильных платформ;
- GitLab — платформа для работы с Git;
- Mirantis — провайдер облачной платформы с открытым кодом OpenStack;
- Oracle — оригинальные продукты + приобретенная в 2015 платформа Maxymiser;
- ORO Inc. — разработка сервисов OroCRM, OroCommerce and OroPlatform;
- Plarium — игры для мобильных и браузерных платформ;
- Playwing — игры для мобильных платформ;
- TOA Technologies — сервис для управления техническим персоналом компаний;
- Scorto — сервисы в области управления решениями и рисками.
Харьковские компании, создающие собственные продукты:
- CitySites — разработка городских сайтов;
- CS Ltd — решения для финансовых организаций;
- Cloudessa — enterprise-решения для Wi-Fi;
- Devart — разработка инструментов для работы с базами данных;
- HoustonApps — платежная система PayDock;
- InkHunter — приложение для выбора размера и эскиза татуировок;
- KlasnaOcinka — платформа для создания сайтов школ и образовательных порталов;
- Nika Entertainment — игры жанра "Puzzle";
- Pics.io — решение для управления мультимедиа;
- QuickBlox — SaaS платформа;
- TeamDev — разработка решений для повышения производительности труда разработчика и оптимизации рабочего процесса;
- TurboSMS — сервис для работы с sms рассылкой;
- Wnet — национальный IP-оператор Украины;
- НПО "Вертикаль" — разработка электротехнического оборудования.