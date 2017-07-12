Совершена первая квантовая телепортация с Земли на орбиту

12 июля 2017, 09:29
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Телепортация стала уже обычной операцией в квантовой оптике

Совершена первая квантовая телепортация с Земли на орбиту | Наука | Дело Увеличить картинку

Китайские специалисты впервые отправили с Земли на спутник объект. Фотон преодолел расстояние более 500 км и телепортировался на "Мо-цзы", первом спутнике, предназначенном для квантовой коммуникации.

"Мы сообщаем о первой квантовой телепортации независимого однофотонного кубита из наземной обсерватории в спутник на околоземной орбите — через канал восходящей связи — на дистанции до 1400 км", — говорится в заявлении китайских ученых, которое передает Hightech.

Телепортация стала уже обычной операцией в квантовой оптике. Она основана на феномене квантовой запутанности, когда два квантовых объекта, в данном случае — фотона, формируются в одно и то же время и место и обладают одинаковыми волновыми функциями. Даже если их разделить на большое расстояние, связь между ними сохранится и измерения одного окажут влияние и на состояние другого. После запуска одного из пары фотонов с земли ученые измерили второй, чтобы подтвердить, что запутанность имела место. В течение 32 дней они посылали миллионы фотонов и обнаружили положительные результаты в 911 случаях, сообщает MIT Technology Review.

Как сообщалось, в 2016 году канадские и китайские ученые независимо друг от друга осуществили эксперимент по квантовой телепортации на расстояние более восьми километров в условиях города.

По материалам: УНИАН
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Теги: космос , китай

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Совершена первая квантовая телепортация с Земли на орбиту | Наука | Дело
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