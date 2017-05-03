Создана камера, снимающая триллионы кадров в секунду

03 мая 2017, 18:05
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Учеными из Лундского университета в Швеции была разработана камера, способная снимать со скоростью 5 триллионов кадров в секунду. Это позволит запечатлеть события длительностью около 0,2 триллионных доли секунды, такие как быстрые химические реакции или движение света

Создана камера, снимающая триллионы кадров в секунду | Наука | Дело Увеличить картинку

О новинке сообщает издание Tehnot.

Принцип работы камеры основан на принципе фемто-фотографии. Объект съемки "облучается" ультракороткими вспышками лазерного излучения, после чего сенсоры камеры улавливают отраженный свет. Каждый световой импульс имеет свой уникальный "код" благодаря тому, что он проходит через несколько поляризаторов, которые пропускают электромагнитные волны только определенной ориентации. Всего в одном записанном "кадре" содержится четыре изображения, которые последовательно извлекаются с помощью специального алгоритма. Это позволяет получить снимки с хорошим временным разрешением.

На видео можно увидеть видео того, как вспышка света проходит путь, длина которого равна толщине бумажного листа. В обычно темпе это занимает всего пикосекунду (одна триллионная секунды), на видео же процесс замедлен в триллион раз.

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Теги: наука , фотоаппараты , швеция

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Создана камера, снимающая триллионы кадров в секунду | Наука | Дело
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