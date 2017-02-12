Впервые опубликовано фото системы дополненной реальности Magic Leap

Сайт Business Insider опубликовал фотографию, на которой, как утверждается, изображен прототип системы дополненной реальности Magic Leap, сообщает "Медуза".

Компания отказалась подтвердить журналистам достоверность фотографии. Ранее ни внешний вид, ни технические данные, ни другие подробности о Magic Leap не публиковались.

Как видно на фото, прототип устройства состоит из нескольких частей. Одна из них закреплена на голове, другая носится на спине, как рюкзак. По данным Business Insider, это прототип, который тестировался в начале января 2017 года, а с тех пор устройство было доработано и выглядит уже иначе.

Фото: Magic Leap

Ожидается, что в середине февраля разработчики Magic Leap покажут последнюю версию устройства совету директоров компании.

Компания Magic Leap ведет работу над устройством дополненной реальности, о технических данных, возможной стоимости и других характеристиках которого ничего пока не известно. Компания получила около 1,5 миллиарда долларов инвестиций от Google, JP Morgan и других крупных инвесторов. Говорят, что новое устройство перевернет мир.

ВИДЕО: Это сделано при помощи технологии Magic Leap. Все объекты, которые висят в воздухе, на самом деле не существуют — их видят только те, кто надел разработанное в компании устройство.

В статье Forbes журналист Дэвид Эвальт пишет, что нечто подобное происходящему на видео можно увидеть в холле офиса Magic Leap во Флориде. В середине комнаты прямо в воздухе висит телевизор, который показывает спортивный канал. Только телевизора на самом деле не существует: его видно через специальное устройство.

В статье приводится наиболее подробное на сегодня описание принципа работы технологии. Как пишет журналист Дэвид Эвальт, когда надеваешь устройство Magic Leap, оно не закрывает обзор, как это делают шлемы виртуальной реальности. Изображение проецируется прямо на сетчатку через "оптическую систему, встроенную в полупрозрачное стекло". Одновременно система собирает информацию: сканирует пространство на наличие препятствий, слушает голоса, следит за движением глаз и рук.

Фото: Magic Leap

Основатель Magic Leap Рони Абовиц рекомендует думать про все это следующим образом: "Мир станет вашим рабочим столом". Действительно, на одном из демонстрационных роликов показано, как кто-то при помощи Magic Leap просматривает письма, висящие в воздухе.

Инвесторы верят в то, что говорят в компании. Как заявил сотрудник венчурного фонда Obvious Ventures, "мы вложились [в стартап], поскольку это новая точка развития после компьютеров, интернета и смартфонов".

Вероятно, сначала технологию будут использовать в сфере развлечений.