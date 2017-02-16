Startup-ликбез: Как выбрать страну для регистрации стартапа

Ну вот, чаша бюрократии испита, несколько кругов экзистенциализма преодолены, "Процесс" Кафки уже кажется экшеном, а бизнес вот-вот пройдет точку безубыточности и начнет приносить не только прибыль и желание ее сохранить, но и азарт к дальнейшему развитию.

Порядок и сложность вопросов, стоящих на повестке дня, существенно меняется. Если во время pre-seed на более предметные рефлексии особо не было времени, нужно было лишь выжить, то сейчас трудно понять, куда бежать в первую очередь. А тут еще и о стратегии подумать надо, чтобы не пришлось потом на полном ходу разворачиваться на 180 и мчаться в ином направлении.

Предположим, что ваш проект растянулся в шпагате между seed стадией и прототипированием, а взор уверенно устремился в сторону краудфандинга и грядущих венчурных инвесторов, которые души не чают в мыслях как проводить вас да под руки да под самое IPO.

Большинство именитых сегодня украинских компаний, как правило, стартовали в качестве украинских же резидентов в той или иной комбинации юридических и физических лиц-предпринимателей (см. "Сделай юридическое лицо попроще"). И только по мере роста и, как следствие, эволюционной необходимости пускали корни за пределами Украины, в частности вынося туда собственные хед-офисы. С какой целью, спросите вы себя? Если позволите, отвечу.

У Эппл вон холдинг в Ирландии, чем я хуже?

Не важно, создаете ли вы приложения для мобильных девайсов, проектируете ли устройство для считывания динамичного уровня сахара в крови, или же совмещаете обе эти активности. Если вы выжили после seed-раунда и все еще полны сил, то перед вами возникнет ряд эмпирических вопросов:

какие юрисдикции наиболее приемлемы для защиты активов и привлекательны для инвесторов (или, упаси Пантагрюэль, кредитования);

нужно ли создавать материнский супер холдинг и как строить холдинговую структуру;

где держать права интеллектуальной собственности и что такое IP-Box режим;

как оптимизировать налогообложение в свете сооружаемой каскадной структуры бизнеса;

через какую компанию продавать с площадок App Store и Google Play;

есть ли там, куда вы стремитесь, возможность применения вестинга опционов, convertible note и прочих неотъемлемых для ИТ-индустрии инструментов корпоративного управления;

что делать и не делать для превентивной защиты от гипотетических исков или greenmail.

Все это вместе взятое не что иное, как корпоративное структурирование, и тут как в настольной игре Го: не бывает двух идентичных комбинаций. Такое разнообразие вариантов сильно усложняет процесс принятия не только правильных, а и вообще любых решений.

Там, тільки там, де нас нема

В мире давно сложилась традиция регистрировать компанию на том континенте, где расположены рынки сбыта, потенциальные инвесторы и не слишком уж отягощающие налоговые условия.

Иногда к этим параметрам присоединяется еще и акцент на индустриальную специализацию. Финтех стартапы и биткоин проекты отлично чувствуют себя в Азии, технологические компании, сфокусированные на широкой аудитории платежеспособных покупателей, любят США, а GameDev не видит смысла уходить дальше Великобритании и ее островов.

Естественно, такое разграничение чересчур упрощено и в свете динамично изменяющейся картины мира такие предпочтения являются не больше чем штампами. По факту в ход ситуативно идут всевозможные юрисдикции во всевозможных вариациях.

Офшор есть? А если найду?

По мере развития бизнес приходит к необходимости выхода за пределы Украины и тут немаловажным фактором является разграничение иностранных юрисдикций на офшоры и оншоры. От этого напрямую зависит не только реальность привлечения инвесторов и внешнего кредитования, но и повседневные вопросы в виде возможности вести дела и расчеты с компаниями из цивилизованных стран мира.

В свете дамоклова меча BEPS (Base erosion and profit shifting) грядущее исчезновение офшоров с карты мира уже не кажется иллюзорной угрозой даже самым оптимистически настроенным участникам рынка, а каждый новый шаг Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) только утверждает всех в такого рода мыслях. Наглядный тому пример — назревающий исход с Британских Виргинских островов, привычных бизнес-уху под громкоговорящей аббревиатурой BVI.

В списки оншорных юрисдикций, кроме уже прижившихся там патриархов в виде Кипра, Ирландии, Мальты, Люксембурга, некоторых штатов США как то Делавэр, Калифорния и Невада, все чаще попадают неофиты вроде Польши и Венгрии. Что ж делать, в глобализированном мире налоговые и прочие льготы действуют на бизнес словно магнит. Закрывать глаза на этот тренд для государств является непозволительной роскошью, ведь деньги любят благоприятный климат не меньше, чем среднестатистический фрилансер — Таиланд.

Супер что?

Плох тот солдат, который не хочет стать генералом, равно как и не очень хорош стартапер, который не грезит о IPO. Таким образом, рано или поздно с целью упрощения администрирования и упорядочивания корпоративной структуры бизнесу все же понадобится так называемый супер холдинг, концентрирующий в себе корпоративные права всех компаний, входящих в бизнес-группу. А такой группе пожалуй-таки быть, ведь мало кто начинает заниматься предпринимательством, ставя себе цель в виде построения посредственной компании, в то время как непосредственность порождает мультивариативность. Более того, кто-то ведь должен подать заявку на первичное публичное размещение NASDAQ, и этот кто-то должен владеть всеми правами на бизнес.

Приведу несколько примеров эволюционного структурирования:

Вы с бизнес-партнерами из другой юрисдикции познакомились на профессиональном форуме, и как физические лица в количестве по три штуки с каждой стороны решили совместно сделать компьютерную игру. Подписали shareholders' agreement, распределили между собой обязательства по разработке и финансированию проекта и захотели продаваться через Steam. Но вот ведь незадача: согласно условиям Steam, прибыль с продаж может быть перечислена только на один счет, а вы все хотя и партнеры, но все-таки по бизнесу. Нужно прибыль мониторить и делить ее так, чтобы оставалось на что-то еще помимо налогов, да и IPR где-то нужно держать. С этой целью создали в каждой из стран по аналогу общества с ограниченной ответственностью, которое, в свою очередь, учредило основное Limited Partnership в Шотландии. Вроде еще ничего толком не делали, а уже как минимум три компании в разных юрисдикциях. У вас отличная идея по производству наручных девайсов и изумительного умственного потенциала R&D центр в Украине. Но собственных денег нет, а заемные не дают. Появляется инвестор, желающий не просто дать денег, а и подкрепить договоренности чем-то более крепким, чем слово стартапера: желательно сертификатом на пакет акций C-corporation в Делавэре. А еще ведь учредить компанию в Китае надо, поскольку компоненты вам дружелюбные китайцы производят, но вот агрегатную сборку приходится делать самому, желательно дешевле и также в Азии, бюджет-то не резиновый. Да и прибыль с продаж на территории Евросоюза пригодилось бы оптимизировать — отсюда еще одна компания в Ирландии со счетом на Кипре. Итого уже не менее чем четыре, а только начали.

Собственно, с той единственной, сулящей слыть супер холдингом, и продолжим. Для начала ее, еще не отягощенную приставкой "супер-", нужно учредить. Предположим, вы уже избрали для этого облюбованную юрисдикцию. Вот тут-то и начинается веселье, ведь для таких действий резидентам Украины понадобится отдельная валютная лицензия Национального банка Украины. Если раньше получить ее было невозможно, то теперь стало еще хуже. Но суровое однозначное "нет" украинского законодателя обычно компенсируется отсутствием любой ответственности за нарушение.

Дальше холдинг, по мере увеличения количества входящих в него компаний, еще и структурировать нужно, чтоб и соглашения об избежании двойного налогообложения между избранными юрисдикциями присутствовали, и внутригрупповые займы давать можно было, и роялти не под кабальными налогами чтоб платить.

Права интеллектуальной собственности логично держать в супер холдинге, но не всегда. Порой не менее удачным решением будет возникновение и последующее их приумножение в юрисдикциях, налоговые системы которых чуть сильнее лояльны к творческому бизнесу. Такая лояльность обычно выражается в наличии налогового IP-Box режима, ярчайшие примеры которого можно условно разделить на две группы, строгую в плане условий применения (Королевство Нидерланды, Великобритания, Бельгия) и соответственно менее (Кипр, Мальта, Франция, Венгрия).

Создание той или иной компании это только начало, то ли дело ее учредить — нужно еще и администрировать, вести бухгалтерию, сдавать отчетность, причем порою консолидированную, нанимать корпоративных секретарей, использовать или не использовать номинальный директорский сервис и учитывать при этом необъятное количество всевозможных хрупких конструкций. Чего стоит одно только положение Налогового кодекса Украины о трактовании нерезидентной компании как имеющей постоянное представительство в Украине на том лишь основании, что собрания учредителей или совета директоров происходят в ее территориальных пределах.

Ко всем перечисленным преимуществам инкорпорирования в довесок идет еще и бонус с дополнительной защитой бизнеса. Вопрос диверсификации рисков далеко на последний в перечне волнующих, а международное структурирование для безопасности только на руку. Здесь возможность защиты инвестиций и в рамках международных соглашений и в международных инвестиционных арбитражах. Любители покошмарить бизнес blackmail-ом как минимум задумаются, а стоит ли.

Структурироваться или нет и какие юрисдикции при этом использовать — дело тонкое и достаточно индивидуальное. При этом в свете мирового тренда с исчезающей монополией на экспертность сравнительно небольшой бизнес все чаще сам в состоянии принимать рациональные решения по этому поводу. Благо информации в открытом доступе предостаточно. От этого по всему миру грустят налоговые консультанты.

Мир постепенно движется в сторону унифицированного и прозрачного налогообложения с автоматизированным администрированием налоговых обязательств и обменом соответствующей информацией между всевозможными юрисдикциями. Пока Украина только подписывает соглашение о применении FATCA, а ЕС и США подумывают о внедрении блокчейна в систему налогового администрирования, Великобритания уже делает это — текущая уж больно тяжеловесна, в то время как блокчейн может работать на первичных данных, которые будут поступать в налоговую прямо в момент их оформления у налогоплательщиков. Это ли не прекрасно. В пустующих помещениях налоговых инспекций можно будет разместить очередные коворкинги и творческие мастерские.