Super Mario на Androіd выйдет в марте

Легендарная игра Super Mario Run японской корпорации Nintendo выйдет на устройствах Android в марте. Об этом сообщили в компании в четверг.

Еще в декабре прошлого года игра вышла на устройствах Apple. За 4 дня ее скачали 40 млн человек. Однако разработчики не предупредили потребителей, что бесплатны только первые три раунда игры. Чтобы играть дальше, пользователям надо заплатить $ 9,99.

После этого посыпались негативные отзывы от пользователей, что привело к падению акций Nintendo на 11%.

Из-за этого также упали и загрузки игры — она сейчас не входит даже в топ-25 самых популярных приложений Apple.

"Nintendo медлит с запуском игры для устройств с Android. Этот рынок намного больше, чем Apple. Люди знают, что игра платная, и негативных отзывов будет намного меньше", — утверждает аналитик Серкан Тото.

Однако другой аналитик, Джек Кент замечает, что среди пользователей Android не все могут заплатить за игру $ 9,99.

"Игру скачает намного больше людей, но мало кто из них перейдет с пробной версии на полную", — сказал он.

Кроме Super Mario, японцы планируют запустить игру Fire Emblem, которая выйдет одновременно и для Apple, и для Android.

Как отмечают аналитики, в прошлом году пользователи потратили на мобильные игры $85 млрд. В этом году планируется, что они потратят еще больше.