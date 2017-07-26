Тендер на 4G-лицензии под угрозой срыва

Министерство юстиции отказалось проводить госрегистрацию порядка проведения конкурсов на радиочастоты для связи четвертого поколения (4G). Без визы ведомства осенью операторы не смогут купить новые лицензии, пишет Liga.net.

В письме министерства к Нацкомиссии указывается, что госорганы согласно Хозяйственному кодексу не имеют права принимать решения, приводящие к необоснованному содействию отдельным игрокам рынка.

Минюст также ссылается на постановление Кабмина от 2015 года, согласно которому победителями конкурса на 4G определяются компании, предложившие наибольшую цену за диапазон частот.

Тем временем порядок проведения конкурсов, разработанный НКРСИ, предусматривает право приоритетного выкупа тремя мобильными операторами ("Киевстар", Vodafone, lifecell) первых лотов частот в диапазоне 1800 МГц.

По задумке регулятора, компании, которые добровольно сдают свои действующие 2G-лицензии в этом диапазоне, получают гарантию того, что на конкурсе им снова достанется большая часть этого же эфира. Только уже под новый стандарт — 4G. Таким образом, минимальная сумма, которая будет собрана по итогам тендера, должна составить около 4 млрд грн.

"Разумеется, в ходе торгов стоимость лотов может вырасти, а в таком случае увеличится и общая сумма сборов. Но торговаться нынешние операторы и новые желающие игроки (если таковые появятся) смогут лишь за три небольших лота по 10 МГц каждый. Остальные 80% спектра в этом диапазоне операторы выкупят фактически по стартовой цене", — отмечает издание.

При этом, НКРСИ в прошлую пятницу обратилась в министерство за повторным согласованием. Как пишет в своем письме регулятор, лотов, которые будут выставлены на открытый аукцион, будет достаточно, чтобы привлечь на тендер новых участников, помимо существующих трех игроков.

В письме глава НКРСИ Александр Животовский подчеркивает, что в уже согласованном Минюстом и поданном в Кабмин проекте постановления об изменениях в план радиочастот с целью запуска 4G предусмотрено обеспечение беспрерывности предоставления услуг потребителям в диапазонах, которые будут выставлены на конкурс.

"Без права первого выкупа частот на тендере может появиться спекулянт, который постарается выкупить спектр нынешних мобильных операторов. Если компании потеряют права на частоты, на которых сейчас работают 2G-сети, им не останется ничего другого, кроме как закрыть бизнес", — отмечает Животовский.

В письме регулятора также указано, что порядок проведения конкурсов уже был согласован с АМКУ, а у Минюста, в свою очередь, нет полномочий проверять соблюдение антимонопольного законодательства.

Напомним, согласно плану, утвержденному НКРСИ еще в 2015 году, частотный конкурс должен состояться в декабре 2017 года. На заседании правительства во вторник глава регулятора Александр Животовский в целом подтвердил эти сроки. В частности, он сообщил, что при поддержке Кабмина комиссия успеет провести тендеры еще в этом году.

Когда же в таком случае будет доступна 4G-связь для украинских пользователей? Если ориентироваться на внедрение третьего, предыдущего поколения мобильной связи, то украинцы уже к лету 2018 года смогут получить новую технологию. По крайней мере, операторы неоднократно заявляли о том, что модернизируя свое оборудование, они готовили его к внедрению и 3G и 4G.