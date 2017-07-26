Тендер на 4G-лицензии под угрозой срыва

26 июля 2017, 14:25
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Согласно плану, утвержденному НКРСИ еще в 2015 году, частотный конкурс должен состояться в декабре 2017 года

Тендер на 4G-лицензии под угрозой срыва | IT и Телеком | Дело Увеличить картинку

Министерство юстиции отказалось проводить госрегистрацию порядка проведения конкурсов на радиочастоты для связи четвертого поколения (4G). Без визы ведомства осенью операторы не смогут купить новые лицензии, пишет Liga.net.

В письме министерства к Нацкомиссии указывается, что госорганы согласно Хозяйственному кодексу не имеют права принимать решения, приводящие к необоснованному содействию отдельным игрокам рынка.

Минюст также ссылается на постановление Кабмина от 2015 года, согласно которому победителями конкурса на 4G определяются компании, предложившие наибольшую цену за диапазон частот.

Тем временем порядок проведения конкурсов, разработанный НКРСИ, предусматривает право приоритетного выкупа тремя мобильными операторами ("Киевстар", Vodafone, lifecell) первых лотов частот в диапазоне 1800 МГц.

По задумке регулятора, компании, которые добровольно сдают свои действующие 2G-лицензии в этом диапазоне, получают гарантию того, что на конкурсе им снова достанется большая часть этого же эфира. Только уже под новый стандарт — 4G. Таким образом, минимальная сумма, которая будет собрана по итогам тендера, должна составить около 4 млрд грн.

"Разумеется, в ходе торгов стоимость лотов может вырасти, а в таком случае увеличится и общая сумма сборов. Но торговаться нынешние операторы и новые желающие игроки (если таковые появятся) смогут лишь за три небольших лота по 10 МГц каждый. Остальные 80% спектра в этом диапазоне операторы выкупят фактически по стартовой цене", — отмечает издание.

При этом, НКРСИ в прошлую пятницу обратилась в министерство за повторным согласованием. Как пишет в своем письме регулятор, лотов, которые будут выставлены на открытый аукцион, будет достаточно, чтобы привлечь на тендер новых участников, помимо существующих трех игроков.

В письме глава НКРСИ Александр Животовский подчеркивает, что в уже согласованном Минюстом и поданном в Кабмин проекте постановления об изменениях в план радиочастот с целью запуска 4G предусмотрено обеспечение беспрерывности предоставления услуг потребителям в диапазонах, которые будут выставлены на конкурс.

"Без права первого выкупа частот на тендере может появиться спекулянт, который постарается выкупить спектр нынешних мобильных операторов. Если компании потеряют права на частоты, на которых сейчас работают 2G-сети, им не останется ничего другого, кроме как закрыть бизнес", — отмечает Животовский.

В письме регулятора также указано, что порядок проведения конкурсов уже был согласован с АМКУ, а у Минюста, в свою очередь, нет полномочий проверять соблюдение антимонопольного законодательства.

Напомним, согласно плану, утвержденному НКРСИ еще в 2015 году, частотный конкурс должен состояться в декабре 2017 года. На заседании правительства во вторник глава регулятора Александр Животовский в целом подтвердил эти сроки. В частности, он сообщил, что при поддержке Кабмина комиссия успеет провести тендеры еще в этом году.

Когда же в таком случае будет доступна 4G-связь для украинских пользователей? Если ориентироваться на внедрение третьего, предыдущего поколения мобильной связи, то украинцы уже к лету 2018 года смогут получить новую технологию. По крайней мере, операторы неоднократно заявляли о том, что модернизируя свое оборудование, они готовили его к внедрению и 3G и 4G.

По материалам: ЛигаБизнесИнформ
Раздел: >
Теги: 4g , связь , мобильная связь , нкрси , минюст

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Тендер на 4G-лицензии под угрозой срыва | IT и Телеком | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 25.84
EUR EUR - - 30.22
RUB RUB - - 0.43
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.74 11.89
Киевская область 21.66 10.68
Львовская область 21 10.67
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.