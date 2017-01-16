Теперь все украинские онлайн-радиостанции можно слушать на одном сайте

16 января 2017, 17:00
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В Украине появилась новая платформа Radiolist, где собраны отечественные радиостанции, которые транслируются в интернете. Сейчас там собраны стримы 11 онлайн-радио

Теперь все украинские онлайн-радиостанции можно слушать на одном сайте | IT и Телеком | Дело Увеличить картинку

Украинский разработчик Игорь Стефурак создал платформу Radiolist, где собраны отечественные радиостанции, которые транслируются в интернете. Сначала там появился стрим четырех радиостанций — Radio Skovoroda, Радио "Аристократы", Old Fashioned Radio и Urban Space Radio. А сейчас на Radiolist уже 11 отечественных онлайн-радиостанций: добавились "Бармаглот", Radio Submarina, Радио "Воздух", РокРадио, "Пюре", 20ft Radio и Радио "Барабан".

Игорь Стефурак объясняет, что сделал общую платформу, чтобы было удобно переключаться между потоками, пишет vodafone.ua.

У украинских радиостанций есть одна общая проблема, считает разработчик. Они выпускают шоу в формате подкастов, но не думают о дистрибуции. А ведь каждое шоу должно иметь свой поток, чтобы слушатели имели быстрый доступ к контенту со смартфонов. По мнению разработчика, пользователи будут все больше переходить с FM в интернет.

Норвегия недавно вообще отключила FM-радио, скоро так же планируют поступить Швейцария, Великобритания и Дания.

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Теги: радио , онлайн заказ , интернет , технологии , потребительские настроения

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Теперь все украинские онлайн-радиостанции можно слушать на одном сайте | IT и Телеком | Дело
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