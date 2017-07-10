Token Ring — кольцо, которое управляет всей электроникой

10 июля 2017, 18:00
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Компания Token разработала интеллектуальный носитель для хранения персональных данных, таких как кредитные карты и пароли — Token Ring. Кольцо использует технологию Bluetooth и NFC и защищено сканером отпечатков пальцев.

Token Ring — кольцо, которое управляет всей электроникой | Гаджеты | Дело Увеличить картинку

Кольца перестают быть просто красивым аксессуаром, они становятся носителем информации. Специалисты компании Token разработали "одно кольцо для управления всем".

Эти биометрические кольца (доступные в различных металлических исполнениях) хранят личную информацию, такую как кредитные карты и цифровые пароли, даже могут разблокировать двери и запустить ваш автомобиль. Token сотрудничал с несколькими крупными компаниями, чтобы убедиться в функциональности продукта. Список партнеров включает в себя Visa и MasterCard для получения финансовой информации, а также Microsoft и Apple для хранения паролей.

Устройство защищено отпечатком пальца, что необходимо для того, чтобы предоставить пользователю доступ к информации, хранящейся на нем. Существует оптический датчик, который распознает, когда кольцо снято. В этом случае оно блокируется. Доступ к данным восстанавливается после сканирования отпечатков пальцев. Когда кольцо надето на палец и активировано, сигнал транслируется постоянно с помощью технологий NFC и Bluetooth.

Предварительный заказ кольца уже доступен с доставкой в декабре. Цена продажи составит от $249 до $299. Также доступны периферийные устройства, позволяющие открывать двери и запускать свой автомобиль. Каждое из них стоит $100. В комплекте с базовым продуктом эти устройства будут продаваться по $399.

По материалам: "Дело"
Раздел: >
Теги: личные финансы , гаджеты , технологии

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Token Ring — кольцо, которое управляет всей электроникой | Гаджеты | Дело
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