"Укртелеком" повысил абонплату в тарифах стационарной связи

ПАО "Укртелеком" с 1 октября повысил абонентскую плату в ряде тарифов стационарной связи. Об этом сообщается на сайте оператора.

Повышение составит порядка 10-15% в зависимости от тарифного плана. Так, плата в тарифе "Домашний базовый" повысится с 56,5 до 62 грн в месяц для жителей городов и районных центров, и с 49,07 до 54,57 грн/месяц для жителей сельской местности. Этот тариф дает возможность абонентам безлимитно общаться в пределах своего населенного пункта, а также дает возможность звонить по межгороду в объеме 500 минут/месяц. Стоимость звонков на мобильные сети в этом тарифе составляет 1,2 грн.

В тарифном плане "Домашний безлимитный" абонплата для городских жителей повышается с 60 до 69 грн/месяц, для сельских — с 59,57 до 61,57 грн/месяц. Абоненты этого тарифа имеют возможность осуществлять безлимитные местные звонки, а также общаться по междугородней связи в объеме 1 тыс. минут/месяц. Кроме того, пользователи этого плана получают 120 минут/месяц для звонков на украинские мобильные операторы.

В "Укртелекоме" отметили, что повышение касается стоимости пакетов, а не предельных тарифов, которые в Украине регулируются государством и утверждаются Национальной комиссией по госрегулированию связи и информатизации (НКРСИ).

Повышение абонплаты в компании объясняют экономическими причинами — ростом затрат на энергоносители, поддержание сети и т. д.

Кроме того, "Укртелеком" обратился в НКРСИ с просьбой о поднятии предельных тарифов на стационарную связь с 2018 года в пределах 8%. В комиссии подтвердили факт такого обращения, отметив, что сейчас этот вопрос находится на стадии рассмотрения.

По данным "Укртелекома" на конец 2 квартала оператор обслуживал 5,1 млн абонентов фиксированной телефонии и тенденция сокращения абонбазы по услуге продолжается. Так, за год количество абонентов уменьшилось на 15%. В компании такие цифры поясняют двумя основными факторами. Во-первых, замещение услуг фиксированной связи мобильными услугами, что является общемировым трендом. А вторая основная причина — локального характера. Это повреждения и кражи кабеля, которые приобрели в Украине существенный масштаб. Так, по данным "Укртелекома" есть города, где вырезано от 40 до 90% линий связи. В компании отмечают, что заметных положительных сдвигов в борьбе с кражей кабеля от украинских правоохранителей пока не наблюдают.