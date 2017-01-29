В Дании появится посол для переговоров с технологическими компаниями

29 января 2017, 12:48
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Дания учредит должность цифрового посла для переговоров с технологическими корпорациями

В Дании появится посол для переговоров с технологическими компаниями | IT и Телеком | Дело Увеличить картинку

Дания планирует стать первой нацией, которая учредит должность "цифрового посла" (digital ambassador), пишет AIN. Он должен будет вести переговоры с Apple, Google, Microsoft и другими крупными технологическими компаниями, "влияющими на Данию так же, как целые страны". Об этом в интервью газете Politiken заявил министр иностранных дел скандинавского королевства Андерс Самуэльсен, передает The Local.

"Эти компании стали чем-то вроде новых наций и мы должны с этим считаться", — отметил министр. Должность цифрового посла, на которую пока не назначен конкретный человек, должна помочь королевству лучше взаимодействовать с американскими технологическими корпорациями. Последние аккумулировали значительно большие состояния, чем некоторые страны, с которыми у Дании есть традиционные дипломатические отношения.

"Мы, конечно, сохраним старый подход к отношениям с другими странами. Но нам просто необходимо иметь более близкие отношения с компаниями, которые влияют на нас", — отметил министр.

В поддержку идеи он привел пример Facebook, который недавно принял решение разместить свой дата-центр в датском Оденсе. По словам Самуэльсена, этой сделке предшествовали три года переговоров с компанией.

По материалам: AIN
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Теги: дания , apple , google , microsoft

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В Дании появится посол для переговоров с технологическими компаниями | IT и Телеком | Дело
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