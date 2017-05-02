В России запретили популярные мессенджеры

02 мая 2017, 15:30
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Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов мессенджеры BlackBerry, Line, Vchat и Imo

В России запретили популярные мессенджеры | IT и Телеком | Дело Увеличить картинку

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов мессенджеры BlackBerry Messenger, Line, Imo и аудивизуальный чат Vchat.

Как отмечает "Роскомсвобода", мессенджеры были запрещены, потому что отказались "сотрудничать с российскими властями". В качестве причины блокировки ведомство указывает статью 15.4 закона, по которому "организатор распространения информации в сети Интернет" обязан хранить всю информацию на российский серверах и сотрудничать с российскими властями.

По данным J'son & Partners Consulting, у Line на конец 2016 года было около 217 млн пользователей (у Skype — 300 млн пользователей). В России по итогам 2016 года самыми популярными мессенджерами стали "ВКонтакте", WhatsApp и Viber.

В ноябре 2016 года суд по требованию Роскомнадзора заблокировал социальную сеть LinkedIn. В ведомстве указали на неподчинение владельцев соцсети требованию российского законодательства перенести серверы на территорию России. В LinkedIn Corporation тогда ответили, что не обязаны исполнять требования российского законодательства., потому что "пользователи фактически находятся виртуально за пределами России и там представляют свои персональные данные".

Ранее Роскомнадзор также заблокировал сервис онлайн-рации Zello и социальную сеть Dudu, напоминает "Роскомсвобода". Как отмечает портал, первым из иностранных сервисов согласился сотрудничать мессенджер Threema и сайт знакомств Badoo.

По материалам: Дождь
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Теги: россия , роспотребнадзор , социальные сети , интернет , цензура

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В России запретили популярные мессенджеры | IT и Телеком | Дело
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