В России запретили популярные мессенджеры

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов мессенджеры BlackBerry Messenger, Line, Imo и аудивизуальный чат Vchat.

Как отмечает "Роскомсвобода", мессенджеры были запрещены, потому что отказались "сотрудничать с российскими властями". В качестве причины блокировки ведомство указывает статью 15.4 закона, по которому "организатор распространения информации в сети Интернет" обязан хранить всю информацию на российский серверах и сотрудничать с российскими властями.

По данным J'son & Partners Consulting, у Line на конец 2016 года было около 217 млн пользователей (у Skype — 300 млн пользователей). В России по итогам 2016 года самыми популярными мессенджерами стали "ВКонтакте", WhatsApp и Viber.

В ноябре 2016 года суд по требованию Роскомнадзора заблокировал социальную сеть LinkedIn. В ведомстве указали на неподчинение владельцев соцсети требованию российского законодательства перенести серверы на территорию России. В LinkedIn Corporation тогда ответили, что не обязаны исполнять требования российского законодательства., потому что "пользователи фактически находятся виртуально за пределами России и там представляют свои персональные данные".

Ранее Роскомнадзор также заблокировал сервис онлайн-рации Zello и социальную сеть Dudu, напоминает "Роскомсвобода". Как отмечает портал, первым из иностранных сервисов согласился сотрудничать мессенджер Threema и сайт знакомств Badoo.