В Украине стартовали продажи iPhone X

Новинка от американской компании Apple — юбилейный iPhone X 8 декабря, в пятницу, появилась в продаже в розничных сетях Украины.

По данным официального дистрибьютора компании Asbis Украина, iPhone X будет доступен в 15 украинских сетях, в том числе крупных Allo, Citrus, Comfy, Rozetka, Foxtrot, Eldorado, а также в розничных магазинах мобильных операторов.

Новый смартфон доступен в двух цветах — "silver" и "space gray" с объемами памяти 64 и 256 Гб. Стоимость устройства с памятью 64 Гб составит для украинцев 37999 грн, а с памятью 256 Гб обойдется в 44999 грн.

Многие ритейлеры предлагают покупателям оформить рассрочку с разбивкой на 25 платежей.

iPhone X был презентован 12 сентября. Новинка получила 5,8-дюймовый дисплей "от края до края", выполненный по OLED-технологии. Смартфон представлен в двух цветах — "space gray" и "silver", имеет модели с памятью 64 и 256 Гб и оснащен сдвоенной камерой 12 мегапикселей. Одной из особенностей iPhone X является функция разблокировки Face ID. Разблокировать телефон пользователь сможет, направив на свое лицо, при этом разблокировка с фотографии работать не будет. Face ID сможет распознать владельца, даже если он сделает пластическую операцию. В Apple отметили, что шансы на то, что кто-то другой разблокирует iPhone X лицом, равняются 1 к 1 000 000.