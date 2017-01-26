Vodafone поднимает тарифы вслед за "Киевстаром"

C 1 февраля мобильные операторы Vodafone и "Киевстар" поднимают цены на 3G в среднем на 15 грн за месяц и предлагают своим абонентам больше трафика.

Цена самого дешевого тарифа — "3G Коннект 25" — возрастет с 25 до 35 грн. Количество включенных в пакет месячных МБ увеличится с 500 МБ до 750 МБ. Цена за каждый последующий МБ не изменится и составит 15 коп.

В компании Vodafonе уточнили, что повышение цены связано с увеличением себестоимости данной услуги.

Как сообщалось, с 1 февраля 2017 года оператор мобильной связи "Киевстар" прекращает действие контрактных тарифных планов "Все по 40", "Все за 70", "Все за 120", "Все за 95" и "Все за 150" и автоматически переводит их абонентов на тарифные планы "Все по 65", "Все за 90", "Все за 125", "Все за 110" и "Все за 175".

Кроме того, с 12 января "Киевстар" закрыл тарифные планы "Киевстар Звонки", "Киевстар Звонки. Регион 1", "Киевстар Звонки. Регион 2", "Киевстар Звонки+" и ряд других старых тарифов на нынешнюю линейку тарифных планов "Разговоры" и "Онлайн", абонентская плата на которых на 15-20 грн выше, чем на старых тарифах.

"Киевстар" — украинский оператор телекоммуникаций, предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Услугами оператора пользуются 25,3 млн абонентов мобильной связи и около 814 тыс. клиентов фиксированного интернета.