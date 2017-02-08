"Vodafone Украина" пополнил счета абонентов в Авдеевке на 1 млн грн

Место оказания помощи в Авдеевке. Фото: ГосЧС
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Раздел: Новости технологий > IT и Телеком
Теги: мтс 14333937 , vodafone , мобильная связь
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