"Vodafone Украина" пополнил счета абонентов в Авдеевке на 1 млн грн

08 февраля 2017, 13:50
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"Vodafone Украина", основной оператор мобильной связи в регионе, решил помочь жителям Авдеевки, когда город обстреливали боевики

Увеличить картинку Место оказания помощи в Авдеевке. Фото: ГосЧС

"Vodafone Украина" (ранее МТС) пополнил всем своим абонентам в Авдеевке мобильные счета, общий объем помощи составил более 1 млн грн.

Об этом сообщила пресс-секретарь мобильного оператора Виктория Павловская.

Напомним, в результате обстрелов боевиками 31 января в Авдеевке полностью отсутствовало электроснабжение и частично мобильная связь.

На следующий день операторы связи "Киевстар", "Vodafone Украина", lifecell и "Укртелеком" пытались наладить в обесточенной Авдеевке мобильную связь.

После того как связь восстановилась, 2 февраля "Vodafone Украина" начал пополнять на 50 грн телефонные счета своих абонентов, находящихся в Авдеевке.

"7 февраля в 15:00 оператор полностью восстановил работу мобильной сети в городе. По состоянию на утро 8.02 связь работает в штатном режиме, объем звонков восстановился до обычного уровня", — говорится в сообщении "Vodafone Украина".

По материалам: "Дело"
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Теги: мтс 14333937 , vodafone , мобильная связь

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