Все три оператора запустили 3G в Житомире

26 июля 2017, 09:42
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Теперь 3G доступно абонентам во всех областных центрах Украины

Все три оператора запустили 3G в Житомире | IT и Телеком | Дело Увеличить картинку

Спустя два года, после запуска 3G в Украине, связь "третьего поколения" стала доступна абонентам во всех областных центрах Украины. С 26 июля все три мобильных оператора запустили 3G-связь в Житомире и Бердичеве.

Житомир оставался последним областным центром, в котором не была запущена 3G-сеть украинских мобильных операторов, так как запуск в этом городе сетей в стандарте UMTS был возможен только после проведения Генштабом ВСУ соответствующей конверсии частот.

Не обошлось без скандала. Первым о запуске святи "третьего поколения" в Житомире 25 июля заявил "Киевстар", услугами которого пользуется 89% жителей областного центра. В тот же день услуги 3G-интернета стали доступны абонентам Vodafone. Оператор lifecell последним запустил услуги связи "третьего поколения" для своих абонентов в Житомире — утром 26 июля — обвинив при этом конкурентов в нарушении законодательства. Те, по мнению lifecell, запустили 3G-связь не дождавшись соответствующего разрешения Украинского государственного центра радиочастот.

Напомним, Житомир, наравне с Харьковом, Черкассами и Запорожьем, входил в перечень так называемых "конверсионных" городов. Запуск в них сетей в стандарте UMTS (3G) был возможен только после проведения Генштабом Вооруженных сил Украины соответствующей конверсии частот.

Проведение конверсии было предусмотрено условиями конкурса по продаже 3G-лицензий, который состоялся в феврале 2015 года. В частности, операторы обязаны перечислить Министерству обороны за проведение конверсии радиочастот минимум 1,6 млрд грн. Компании оплачивали конверсию в три платежа. Первый из них — до мая 2015 года и составил 50% суммы, 30% стоимости конверсии были оплачены операторами в 2017 году, еще 20% — в 2018 году.

Предпоследним конверсионным городом были Черкассы. Все три оператора запустили связь третьего поколения в середине марта.

По материалам: "Дело"
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Теги: 3g , связь , мобильная связь , житомир , киевстар 21673832 , lifecell , vodafone , минобороны

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Все три оператора запустили 3G в Житомире | IT и Телеком | Дело
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