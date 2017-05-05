Windows 10s vs Windows 10: в чем разница?

По мнению Гордона Келли, журналиста Forbes, который почти 15 лет пишет о технологиях, Windows 10S может поставить в тупик многих пользователей.

Хорошие новости

Производительность

Microsoft пока не раскрывает значение S — это может быть speed (скорость) или simplicity (простота) или что-то иное. Windows 10S загружается всего за 15 секунд. Система построена на том же ядре, что и Windows 10, но более легковесная, работает на меньших аппаратных конфигурациях, что позволяет использовать ее как на довольно дешевых ПК, так и устанавливать на старом оборудовании, чтобы вернуть его к жизни.

Windows 10S может быть установлена через USB с предварительно настроенными параметрами, что дает большую экономию времени при установке на несколько компьютеров.

Срок службы батареи

Microsoft также обещает, что Windows 10S будет значительно лучше использовать время автономной работы, чем Windows 10. Фактически компания утверждает, что ее первый компьютер под управлением Windows 10S — Surface Laptop — будет работать до 14,5 часов от одного заряда.

Ключевым является вопрос, будет ли это иметь распространение в реальном мире. Многочисленные ноутбуки с Windows 10 предъявляют высокие требования к сроку службы батареи — 10-20 часов и никогда не достигают этого. MacOS и, в частности, ChromeOS обеспечивают очень долгое время автономной работы, и Windows 10S придется постараться, чтобы выдать результаты лучше, чем у собратьев.

Широкая совместимость

Если ваш компьютер может работать под управлением Windows 10, он может запускать Windows 10S.

Microsoft также утверждает, что Windows 10S будет работать с большинством внешних периферийных устройств, поскольку у нее есть доступ к базе данных драйверов Windows 10.

Разнообразие функций Windows 10 Pro

Интересно, что Microsoft построила Windows 10S на ядре Windows 10 Pro, а не Windows 10 Home.

Microsoft еще не представила полный список встроенных функций Pro в Windows 10S, но уже известно, что пользователи получат такие функции Pro, как Azure Active Directory (AD), Mobile Device Management (MDM), бизнес-версии Windows Update и Windows Store, плюс BitLocker и Корпоративный роуминг. Исключения включают Hyper-V и Windows Subsystem для Linux.

Низкая стоимость

Microsoft действительно хочет, чтобы пользователи попробовали Windows 10S, поэтому компания предложила бесплатное обновление до Windows 10 Pro до конца 2017 года. После этого обновление будет стоить вполне разумные $50.

Кроме того, все школы, в которых в настоящее время работают компьютеры под управлением Windows 10 Pro, могут бесплатно получить Windows 10S с Office 365 Education with Microsoft Teams. Учитывая, что требования к оборудованию для Windows 10S более низкие, можно говорить о возможности этой ОС на ПК стоимостью от $189, но на самом деле речь идет о других деньгах…

Плохие новости

На этом этапе может показаться, что Windows 10S слишком хороша, чтобы быть правдой, но, к сожалению, она также содержит ключевые ограничения, которые не понравятся многим пользователям.

Никакого ПО со сторонних сайтов

Так же как не очень удачная платформа Windows RT, Windows 10S будет запускать программное обеспечение, загружаемое непосредственно с Windows Store. Приложения из других источников загрузить не получится. В настоящее время это означает отсутствие Chrome, Firefox, iTunes, многочисленных игр и многого другого.

Если пользователь захочет установить отсутствующее в Windows Store приложение, то ему нужно будет переключиться с Windows 10S на Windows 10 — такая возможность сохраняется.

Microsoft объясняет это повышением уровня безопасности, что особенно важно для учебных заведений и предприятий. Соберутся ли Google, Apple и другие компании, переупаковывать свое программное обеспечение, чтобы оно могло быть установлено на Windows 10 S через магазин Windows? Большой вопрос.

Поэтому пока интернет будет доступен только через Microsoft Edge. Но даже если Chrome или Firefox появятся в Windows Store, убрать флажок "по умолчанию" с Edge сегодня не получится.

Только Bing

Кроме того, Microsoft объявила о том, что пользователи смогут применять только поисковую систему Bing. Компания говорит, что если Bing недоступен в каких-то регионах, они будут предлагать локальные варианты, не включающие Google или других крупных конкурентов Bing-поиска.

Программное обеспечение хромает

Наверняка производители будут делать свое ПО доступным для Windows 10S и начнут предлагать его через Windows Store. Однако многие программы создаются для разных устройств, чтобы улучшить функциональность ПО. Производители будут предлагать свои продукты не только на Windows Store, поэтому Microsoft приходится только надеяться на то, что разработчики популярных приложений не забудут об Windows 10S.