За какое научное открытие в области химии дали Нобелевскую премию в 2017 году

  04 октября 2017, 13:19
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Нобелевскую премию по химии вручили трем ученым за разработку нового метода заморозки молекул

За какое научное открытие в области химии дали Нобелевскую премию в 2017 году | Наука | Дело Увеличить картинку

Согласно решению Нобелевского комитета премию по химии 2017 года вручат ученым швейцарцу Жаку Дюбоше, американцу Иокиму Франку и британцу Ричарду Хендерсону за разработку технологии мгновенной заморозки биологических образцов. Об этом 4 октября объявили в Шведской королевской академии наук.

Разработка нового метода микроскопии позволяет изучать биомолекулы, остановленные в движении, что "расширяет общие познания химических принципов жизни и возможности в разработке лекарств".

Совместные исследования Дюбоше, Франка и Хэндерсона позволили с 2013 года получать трехмерные изображения биологических образцов на микроскопическом уровне.

Ранее были объявлены лауреаты Нобелевской премии по медицине и по физике, их вручили, соответственно, за исследование принципа действия "биологических часов" и обнаружение гравитационных волн.

Лауреаты 2017 года разделят между собой в равных долях денежную часть премии в размере 9 млн шведских крон ($1,12 млн).

Следить за объявлением лауреатов престижной научно-исследовательской премии можно на официальном сайте в онлайн режиме.

По материалам: "Дело", Медуза
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Теги: наука , нобелевская премия

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За какое научное открытие в области химии дали Нобелевскую премию в 2017 году | Наука | Дело
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