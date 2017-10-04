За какое научное открытие в области химии дали Нобелевскую премию в 2017 году

Согласно решению Нобелевского комитета премию по химии 2017 года вручат ученым швейцарцу Жаку Дюбоше, американцу Иокиму Франку и британцу Ричарду Хендерсону за разработку технологии мгновенной заморозки биологических образцов. Об этом 4 октября объявили в Шведской королевской академии наук.

Разработка нового метода микроскопии позволяет изучать биомолекулы, остановленные в движении, что "расширяет общие познания химических принципов жизни и возможности в разработке лекарств".

Совместные исследования Дюбоше, Франка и Хэндерсона позволили с 2013 года получать трехмерные изображения биологических образцов на микроскопическом уровне.