AI4Future: Головні ШІ-новини тижня (18-24 листопада)

Цей тиждень підсвітив зростаючий тренд ШІ-агентів. Так, Mistral AI представила масштабні оновлення для свого ШІ-агента le Chat, який тепер буде швидше відповідати на запити і здійснювати вебпошук із цитуванням. А Perplexity оголосила про запуск ШІ-асистента для шопінгу, який об’єднує дослідження товарів та покупки в одному місці.

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Також ШІ-ринок нарощував м’язи і демонстрував волатильність. Компанія D-Wave, лідер у сфері квантових обчислень, анонсувала Advantage2 — процесор із понад 4 400 кубітами, який у 25 000 разів швидший за попередника. Google.org оголосив про створення фонду у розмірі $20 млн для підтримки академічних та некомерційних організацій по всьому світу, які використовують ШІ для вирішення все більш складних завдань на перетині різних наукових дисциплін. А акції Nvidia впали через занепокоєння щодо перегріву чипів Blackwell.

Стає все більш очевидно, наскільки роль провідних тех-юрисдикцій залежить від їхньої готовності до енергопостачання ШІ-провайдерів. Як приклад - енергоємна ШІ-індустрія створює напругу в енергосистемах Ірландії, ставлячи під загрозу статус країни як технічного центру Європи.

І цікавинкою тижня став адопшн ШІ до релігійної сфери, що викликало протирічливе ставлення вірян. Так, каплиця Святого Петра в Люцерні, найстаріша церква міста, здивувала незвичайним експериментом: замість священника в сповідальниці встановили штучний інтелект, здатний спілкуватися 100 мовами.

Огляд новин за цей тиждень

Мрія Big Tech про штучний інтелект перетворюється на енергетичний кошмар Ірландії. Енергоємний штучний інтелект створює напругу в енергосистемах Ірландії, ставлячи під загрозу статус країни як технічного центру Європи

Зростання енерговитратного штучного інтелекту змінює карту центрів обробки даних у Європі — і Ірландія, серце європейської технологічної сцени, може втратити свої позиції. Згідно з недавнім дослідженням аналітичної групи Synergy Research Group із США, Дублін є третім за величиною гіпермасштабним центром обробки даних у світі та найбільшим таким центром у Європі.

Однак ненаситний апетит штучного інтелекту до електроенергії — який подвоїться до 2026 року — може змусити Ірландію втратити свій статус лідера у сфері хмарних технологій, оскільки енергосистеми країни не встигають за попитом.

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Фонд Google.org у розмірі $20 млн буде використаний для розвитку ШІ та науки

Google.org оголосив про створення фонду у розмірі $20 млн для підтримки академічних та некомерційних організацій по всьому світу, які використовують штучний інтелект для вирішення все більш складних завдань на перетині різних наукових дисциплін. Напрями, такі як дослідження рідкісних хвороб, експериментальна біологія, матеріалознавство та стійкий розвиток, демонструють значний потенціал. Ця ініціатива базується на більш ніж $200 млн, які Google.org виділив організаціям, що використовують штучний інтелект для прискорення наукових досліджень за останні п’ять років.

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Акції Nvidia впали через занепокоєння щодо перегріву чипів Blackwell

Акції Nvidia (NVDA) знизилися на 1,3%, закрившись на рівні $140,15 у понеділок після повідомлення, що виробник чипів для штучного інтелекту стикається з проблемами перегріву своїх процесорів нового покоління Blackwell при встановленні у серверні стійки з високою потужністю.

Раніше видання The Information повідомляло, що Nvidia довелося кілька разів змінювати конструкцію серверних стійок, щоб подолати проблеми перегріву. Інформація про повторні зміни дизайну викликала занепокоєння серед клієнтів щодо можливих затримок у встановленні нової технології для ШІ дата-центрів.

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Mistral AI представила масштабні оновлення для le Chat

У компанії Mistral AI анонсували оновлення для свого генеративного ШІ-асистента le Chat, який вже зарекомендував себе як надійний інструмент для роботи. Нові функції, які наразі доступні в бета-версії, включають:

• Вебпошук із цитуванням джерел для отримання достовірної інформації.

• Полотно для генерації ідей: дозволяє створювати, редагувати та експортувати матеріали в реальному часі.

• Розуміння документів і зображень завдяки мультимодальній моделі Pixtral Large.

• Генерація зображень за допомогою Black Forest Labs Flux Pro.

• Інтегроване рішення: від моделей до готових результатів.

• Швидші відповіді завдяки спекулятивному редагуванню.

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D-Wave представила новий квантовий процесор Advantage2

Компанія D-Wave, лідер у сфері квантових обчислень, анонсувала Advantage2 — процесор із понад 4 400 кубітами, який у 25 000 разів швидший за попередника.

Новий процесор демонструє: задачі у матеріалознавстві вирішуються значно швидше; результати стали у 5 разів кращими; у 99% тестів процесор перевершує попередню систему.

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Perplexity оголосила про запуск нової функції — ШІ-асистента для шопінгу, який об’єднує дослідження товарів та покупки в одному місці. Завдяки цьому, онлайн-шопінг стає простішим, швидшим і зручнішим

Для користувачів Perplexity Pro у США доступна функція Buy with Pro, яка дозволяє здійснювати покупки прямо на сайті чи в додатку. Усі замовлення через Buy with Pro отримують безкоштовну доставку. Новий інструмент візуального пошуку, який дозволяє знайти потрібний товар за фото. Perplexity також запустила Merchant Program для великих ритейлерів, щоб вони могли легко надавати інформацію про свої товари.

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Каплиця Святого Петра в Люцерні, найстаріша церква міста, здивувала незвичайним експериментом: замість священника в сповідальниці встановили штучний інтелект, здатний спілкуватися 100 мовами

Проєкт Deus in Machina був запущений у серпні в межах багаторічної співпраці церкви з місцевою університетською лабораторією, що спеціалізується на віртуальній реальності. Теологи вирішили, що найкращим образом для аватара стане саме Ісус Христос. За два місяці понад 1000 людей, включно з туристами та представниками інших релігій, скористалися можливістю поспілкуватися з ШІ-Ісусом. 230 учасників надали відгуки: дві третини описали досвід як "духовний".

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