AI4Future: Головні ШІ-новини тижня (2-8 грудня)

Цей тиждень показав тренд збільшення продуктивності від використання ШІ і зростаючі витрати корпорацій на адаптацію ШІ для підвищення продуктивності. Так, згідно з новим дослідженням компанії Bain & Company, генеративний ШІ дозволяє компаніям скоротити в середньому 15-20% робочого часу HR-фахівців завдяки автоматизації та вдосконаленню процесів. Це не лише знижує витрати, а й дозволяє HR відігравати більш стратегічну роль в організації. А нове опитування, проведене провідною глобальною дослідницькою та консалтинговою компанією Information Services Group (ISG), показує, що керівники підприємств планують збільшити витрати на ШІ в середньому на 5,7% у 2025 році, попри набагато скромніше зростання загальних ІТ-бюджетів.

Другий тренд – волатильність ринку – знову показав наскільки можуть бути переоціненими акції провідних ШІ-гравців. Ралі акцій на Wall Street, пов’язане зі штучним інтелектом, ризикує “корекцією”, попереджають економісти, пояснюючи, що інвестори переоцінюють короткостроковий потенціал технології.

Посилення конкуренції між провідними гравцями за долю на ринку і продуктові рішення – ще один тренд. Так, засновник Amazon Джефф Безос інвестував у компанію з виробництва апаратного забезпечення для штучного інтелекту Tenstorrent, вклавши кошти у раунд фінансування на $700 мільйонів. Остання модель штучного інтелекту для прогнозування погоди від Google DeepMind перевершила провідних постачальників більш ніж у 97 відсотках випадків, а також є швидшою та дешевшою в експлуатації, чого ніколи не вдавалось досягнути. Amazon представив Nova — нову сім’ю мультимодальних AI-моделей, які конкурують із GPT та Claude. Стартап штучного інтелекту Ілона Маска xAI пообіцяв збільшити потужність свого суперкомп’ютера Colossus удесятеро, щоб включити більше ніж 1 мільйон графічних процесорів, намагаючись випередити таких конкурентів, як Google, OpenAI та Anthropic. Google розробила новий інструмент штучного інтелекту, який може генерувати повністю ігровий 3D-світ з одного зображення-промпту. А OpenAI оголосив “12 днів OpenAI”. За словами генерального директора Сема Альтмана, компанія “проводитиме пряму трансляцію з запуском або демонстрацією, де будуть як великі анонси, так і дрібниці”, щодня протягом 12 днів.

Протистояння Китаю – стабільний тренд, який є предметом аналізу провідних експертів і, здається, Китай як країна намагатиметься домінувати в AGI, створюючи передову технологічно-регуляторну структуру.

Картинка згенерована на FLUX.1 від BlackForestLabsза допомогою детального промпту без модифікацій

Огляд новин за цей тиждень

Генеративний штучний інтелект скорочує час роботи HR до 20%: дослідження

Генеративний штучний інтелект (ШІ) змінює професію HR, надаючи можливість підвищити ефективність і додати людяність у процеси управління персоналом. Згідно з новим дослідженням компанії Bain & Company, цей тип ШІ дозволяє компаніям скоротити в середньому 15-20% робочого часу HR-фахівців завдяки автоматизації та вдосконаленню процесів. Це не лише знижує витрати, а й дозволяє HR відігравати більш стратегічну роль в організації.

Дослідження, підтримане інструментом Generative AI Workforce Impact Explorer від Bain, демонструє суттєву економію часу в різних HR-ролях. HR-бізнес-партнери можуть скоротити до 15% часу завдяки спрощенню задач, команди з найму талантів — до 20%, а операційні HR-команди — до 35%. Ці зміни, за словами Bain, створюють можливість для HR перейти до більш впливової та консультативної ролі.

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Jeff Bezos підтримує Tenstorrent у боротьбі з Nvidia, пропонуючи доступні ШІ-чипи

Засновник Amazon Джефф Безос інвестував у компанію з виробництва апаратного забезпечення для штучного інтелекту Tenstorrent, вклавши кошти у раунд фінансування на $700 мільйонів. Згідно з даними Bloomberg від 2 грудня, оцінка стартапу досягла $2,6 мільярда.

На ринку, де домінує Nvidia, Tenstorrent прагне виділитися, пропонуючи дешевше та більш економічне ШІ-обладнання. З моменту запуску своїх перших апаратних продуктів у 2021 році, компанія стала одним із головних конкурентів Nvidia у сфері ШІ-чипів.

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Гонитва Китаю за розробкою штучного інтелекту, який перевершує людський інтелект, може дати країні перевагу над США. Однак ця революційна технологія також несе ризик ослаблення контролю Компартії над другою за величиною економікою світу

Цю думку висловив провідний вчений у галузі штучного інтелекту Макс Тегмарк. В інтерв’ю CNBC він зазначив, що створення штучного загального інтелекту (AGI) ближче, ніж здається. При цьому Тегмарк назвав геополітичну гонку між США і Китаєм за створення найрозумнішого ШІ “суїцидальною гонкою”.

За словами Тегмарка, Китай має мало стимулів створювати AGI. Він розповів, що Ілон Маск під час зустрічі з китайськими урядовцями наголосив: якщо AGI буде створено, воно може вийти з-під контролю Комуністичної партії. Ця заява викликала значну реакцію, після чого Китай ввів свої перші правила регулювання ШІ. Проте на думку аналітиків, Китай навряд чи буде обмежувати свої можливості у сфері ШІ через побоювання щодо загроз для партійного правління. Натомість країна намагатиметься домінувати в AGI, створюючи технологічно-регуляторну структуру, яка обмежуватиме внутрішні ризики.

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Картинка згенерована на FLUX.1 від BlackForestLabsза допомогою детального промпту без модифікацій.

Остання модель штучного інтелекту для прогнозування погоди від Google DeepMind перевершує провідних постачальників більш ніж у 97 відсотках випадків, а також є швидшою та дешевшою в експлуатації

Google DeepMind стверджує, що її остання модель прогнозування погоди може робити прогнози швидше та точніше, ніж існуючі фізичні симуляції. GenCast є останнім досягненням у дослідницькому проєкті DeepMind, метою якого є використання штучного інтелекту для покращення прогнозування погоди. Модель була навчена на основі чотирьох десятиліть історичних даних з архіву ERA5 Європейського центру середньострокових прогнозів погоди (ECMWF), який містить регулярні вимірювання температури, швидкості вітру та тиску на різних висотах по всьому світу.

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Amazon представляє Nova — нову сім’ю мультимодальних AI-моделей, які конкурують із GPT та Claude

Основні моделі Nova

• Nova Micro: текстова модель із найшвидшою генерацією (200+ токенів/сек) і мінімальною вартістю. Відмінна для мовного аналізу, перекладу, розв’язання задач та кодування (128k токенів, 200+ мов).

• Nova Lite: мультимодальна модель для тексту, зображень і відео, швидка й економічна, ідеальна для інтерактивних і масштабних застосунків (300k токенів).

• Nova Pro: преміальна мультимодальна модель із найкращим поєднанням точності, швидкості та вартості. Використовується для AI-агентів, підсумовування відео, запитань-відповідей, розробки програм (300k токенів, 200+ мов).

• Nova Canvas: генерація зображень професійного рівня з тексту чи графіки, підтримка редагування та відповідального використання AI.

• Nova Reel: інструмент для генерації відео з тексту й зображень із налаштуванням стилю та темпу (підтримка англійської, тонке налаштування очікується).

Ці моделі є ключовими для розвитку нових AI-рішень у фінансах, логістиці, кліматології та інших сферах, демонструючи лідерство у швидкості, вартості й інноваціях.

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Ралі акцій на Wall Street, пов’язане зі штучним інтелектом, ризикує “корекцією”, попереджає Vanguard. Головний економіст компанії з управління активами Джо Девіс заявив, що інвестори переоцінюють короткостроковий потенціал технології

Зростання акцій, пов’язаних зі ШІ, стало ключовим рушієм ширшого підйому на Wall Street, завдяки якому індекс S&P 500 зріс на 27% цього року. Зокрема, акції Nvidia, яка виробляє чипи, необхідні для ШІ, підскочили більш ніж на 180%, забезпечивши приблизно п’яту частину зростання індексу. Інші технологічні гіганти також показали значний ріст, а приватні компанії, такі як OpenAI, отримали високі оцінки. Девіс застеріг, що компанії, які нині є лідерами у сфері інвестицій у ШІ, можуть не стати основними вигодонабувачами в довгостроковій перспективі, навіть якщо технологія продемонструє трансформаційний потенціал у майбутньому.

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Ілон Маск планує збільшити суперкомп’ютер Colossus удесятеро. Об’єкт у Мемфісі, як очікується, включатиме більше ніж 1 мільйон графічних процесорів, оскільки xAI мільярдера прагне наздогнати конкурентів

Стартап штучного інтелекту Ілона Маска xAI пообіцяв збільшити потужність свого суперкомп’ютера Colossus удесятеро, щоб включити більше ніж 1 мільйон графічних процесорів, намагаючись випередити таких конкурентів, як Google, OpenAI та Anthropic. Colossus, побудований всього за три місяці на початку цього року, вважається найбільшим суперкомп’ютером у світі, який працює на кластері з більш ніж 100,000 взаємопов’язаних графічних процесорів Nvidia. Ці чіпи використовуються для навчання чат-бота Маска Grok, який є менш просунутим і має менше користувачів, ніж лідер ринку ChatGPT або Gemini від Google. Вже розпочато роботи з розширення об’єкта в Мемфісі, штат Теннессі, згідно з повідомленням Торгової палати Великого Мемфіса в середу. Nvidia, Dell та Supermicro Computer також мають намір розпочати діяльність в Мемфісі для підтримки розширення, заявила торговельна палата, при цьому буде створено “спеціальну оперативну команду xAI”, щоб “надавати цілодобовий консьєрж-сервіс компанії”.

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Витрати на корпоративний ШІ зростуть на 5,7% у 2025 році, попри загальне збільшення ІТ-бюджетів менше ніж на 2%: дослідження ISG

Нове опитування, проведене провідною глобальною дослідницькою та консалтинговою компанією Information Services Group (ISG), показує, що керівники підприємств планують збільшити витрати на ШІ в середньому на 5,7% у 2025 році, попри набагато скромніше зростання загальних ІТ-бюджетів. Заощадження від оптимізації витрат і підвищення продуктивності буде реінвестовано у трансформацію і покращення клієнтського досвіду, що підтримується ШІ.

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AWS стала першим великим постачальником хмарних послуг, який оголосив про отримання акредитованого сертифікату ISO/IEC 42001 для AI-сервісів, що охоплює: Amazon Bedrock, Amazon Q Business, Amazon Textract і Amazon Transcribe

ISO/IEC 42001 — це міжнародний стандарт системи управління, який визначає вимоги та контроль для організацій, щоб сприяти відповідальному розвитку та використанню систем штучного інтелекту. Відповідальний штучний інтелект — це давнє зобов’язання AWS. З самого початку AWS надавала пріоритет відповідним інноваціям у сфері штучного інтелекту та розробила суворі методології для створення та експлуатації наших AI-сервісів з урахуванням справедливості, зрозумілості, конфіденційності та безпеки, безпеки, контрольованості, достовірності та надійності, управління та прозорості. Отримання сертифікату ISO/IEC 42001 означає, що незалежна третя сторона підтвердила, що AWS вживає проактивних заходів для управління ризиками та можливостями, пов’язаними з розвитком, впровадженням та експлуатацією ШІ.

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Картинка згенерована на FLUX.1 від BlackForestLabsза допомогою детального промпту без модифікацій.

Google розробила новий інструмент штучного інтелекту, який може генерувати повністю ігровий 3D-світ з одного зображення-промпту

Інструмент, відомий як Genie 2, описується як “модель світу”. Якщо Genie 1 генерував 2D-світи, цей наступний інструмент може створювати 3D-світи з різних перспектив і враховує наслідки дій, таких як стрибки чи плавання.

Google підкреслює, що цей інструмент може бути використаний для “швидкого прототипування”, оскільки “дозволяє митцям і дизайнерам швидко прототипувати, що може запустити творчий процес для дизайну середовища, подальше прискорюючи дослідження”.

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OpenAI оголосив “12 днів OpenAI”. За словами генерального директора Сема Альтмана, компанія “проводитиме пряму трансляцію з запуском або демонстрацією, де будуть як великі анонси, так і дрібниці”, щодня протягом 12 днів

Отже, що очікується протягом 12 днів OpenAI.

• Sora злітає: Після його ймовірного витоку наприкінці минулого тижня, ми найбільш впевнені, що генератор відео OpenAI стане одним з найбільших анонсів шоу.

• o1 відкритий: Досі модель reasoning OpenAI була доступна в попередньому перегляді. Ми прогнозуємо, що ця модель вийде з етапу попереднього перегляду протягом цих 12 днів. Крім того, це може дозволити їй отримати доступ до пам’яті ChatGPT, що відкриє безмежні можливості для допомоги в особистому контексті.

• Розширений пошук стає ще більш розширеним: Ми бачили чутки та витоки про те, що Voice Engine може відтворювати людські голоси лише за 15-секундний запис. Це був би вражаючий анонс, але не зрозуміло, чи відбудеться він цього року.

• Покращення Canvas: Нарешті, Canvas став одним з наших улюблених інструментів для написання, який поєднує допомогу генеративного ШІ з вашою роботою таким чином, що виглядає гладко та дійсно корисно.

• Покращення ChatGPT: очікуються деякі покращення можливостей чат-бота OpenAI, який є основою компанії — зокрема, аналізу відео.