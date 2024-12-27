AI4Future: Головні ШІ-новини тижня (23-29 грудня)

Різдвяний тиждень підкреслив етап зрілості ринку ШІ. Так, він відзначився анонсом стратегічно важливого документу - Європейський Союз презентував другий проєкт Кодексу практики для штучного інтелекту загального призначення (General Purpose AI, GPAI). Також Європейська комісія надала безумовне схвалення відповідно до Регламенту ЄС про злиття (EUMR) на заплановане придбання корпорацією NVIDIA компанії Run:ai Labs. Після детального розслідування Комісія дійшла висновку, що угода не викликає занепокоєння щодо конкуренції в межах Європейської економічної зони (ЄЕЗ).

Окрім цього стало відомо про розгортання у Великій Британії масштабного датацентру: Anglesey Land Holdings, дочірня компанія Stena Line, подала заявку на будівництво дата-центру вартістю £1 млрд ($1,2 млрд) на острові Англсі, Уельс. А xAI Ілона Маска залучила $6 млрд. для розвитку своїх амбіцій у сфері штучного інтелекту. Компанія оголосила, що в раунді фінансування взяли участь такі інвестори, як Andreessen Horowitz, Blackrock, Fidelity, Lightspeed, MGX, Morgan Stanley, OIA, QIA, Sequoia Capital, Valor Equity Partners, Vy Capital, Nvidia, AMD та інші.

На додаток тиждень відзначився важливим науковим проривом: Ambient Scientific презентувала новий AI-модуль Sparsh board, який працює від батарейки типу "монета", що робить його ідеальним для широкого спектра автономних AI-застосунків.

Модуль здатний функціонувати безперервно протягом кількох місяців без потреби у частій заміні батареї. Більш довгострокові технологічні прориви слід очікувати через злиття 6G та ШІ, що може кардинально змінити телекомунікаційну галузь. Так, спільні ініціативи ЄС та США прокладають шлях для бездротових мереж наступного покоління.

Огляд новин за цей тиждень

Європейський Союз презентував другий проєкт Кодексу практики для штучного інтелекту загального призначення (General Purpose AI, GPAI)

• Мета Кодексу — підтримати постачальників моделей GPAI у забезпеченні відповідності положенням Регламенту ЄС про штучний інтелект (EU AI Act).

• У Кодексі визначено 21 зобов’язання для постачальників моделей GPAI.

• Хоча прийняття Кодексу є добровільним, він стане важливим ресурсом для встановлення стандартів індустрії у цій складній та дискусійній сфері.

Другий драфт підготовлений незалежними експертами, які консультують Управління зі штучного інтелекту ЄС (AI Office).

Відгуки щодо другого драфту приймаються до 15 січня 2025 року. Остаточна версія Кодексу буде опублікована у квітні 2025 року, перед остаточним терміном імплементації Регламенту про штучний інтелект, який запланований на 2 травня 2025 року. Вимоги для постачальників моделей GPAI стануть обов’язковими з 2 серпня 2025 року.

Другий драфт Кодексу практики відкриває нові горизонти для регулювання штучного інтелекту та зміцнення довіри до індустрії. Подальші деталі очікуються після завершення етапу збору відгуків.

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Мінцифра анонсувала словник термінів зі штучного інтелекту українською мовою

В добірку увійшло 100+ найпопулярніших слів і словосполучень, які формують розуміння, що таке ШІ-сфера і які в ній є явища. Корисна база як для людей з IT, так і тих, хто просто читає новини й хоче розуміти, що таке промпти та галюцинації. Створено за участі Експертного комітету з ШІ при Мінцифрі, а також команди проєкту "Підтримка цифрової трансформації" за підтримки USAID, UK Dev, а також партнеру проєкту — Фонду Східна Європа.

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На острові Англсі в Уельсі заплановано будівництво кампусу дата-центрів вартістю £1 млрд.

Anglesey Land Holdings, дочірня компанія Stena Line, подала заявку на будівництво дата-центру вартістю £1 млрд ($1,2 млрд) на острові Англсі, Уельс. Проєкт передбачає переоблаштування території колишнього алюмінієвого заводу Penrhos у місті Голіфед у сучасний технологічний парк під назвою Prosperity Parc. Основою комплексу стануть будівлі дата-центрів загальною площею до 2,6 мільйонів квадратних футів. Крім того, на території передбачено будівництво 107 600 квадратних футів офісних приміщень і 53 800 квадратних футів для науково-дослідних об’єктів.

У рамках проєкту також планується створення системи зберігання енергії з батареями (BESS) загальною потужністю 349 МВт. Подана до місцевої ради заявка включає впровадження низьковуглецевих технологій і використання принципів «ощадності, чистоти та екологічності» для зниження рівня викидів CO2. Проєкт потребуватиме інвестицій у розмірі £1 млрд ($1,2 млрд), створивши 890 робочих місць під час будівництва та 1 200 постійних робочих місць після завершення. Згідно з оцінками Anglesey Land Holdings, технологічний парк щороку приноситиме економіці Уельсу £578 млн ($731,4 млн).

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Європейська комісія схвалила придбання NVIDIA компанії Run:ai Labs

Європейська комісія надала безумовне схвалення відповідно до Регламенту ЄС про злиття (EUMR) на заплановане придбання корпорацією NVIDIA компанії Run:ai Labs. Після детального розслідування Комісія дійшла висновку, що угода не викликає занепокоєння щодо конкуренції в межах Європейської економічної зони (ЄЕЗ).

NVIDIA займається проєктуванням і постачанням графічних процесорів (GPU), які використовуються в дата-центрах, тоді як Run:ai розробляє програмне забезпечення для оркестрації GPU, що допомагає компаніям оптимізувати обчислювальні ресурси штучного інтелекту (AI). Розслідування зосереджувалося на двох ключових аспектах: ринку дискретних GPU, які використовуються в дата-центрах, і ринку програмного забезпечення для оркестрації GPU.

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Уперше представлено унікальний AI-модуль, який працює кілька місяців на батарейці типу «монета». Цей модуль орієнтований на вирішення завдань, таких як розпізнавання людської активності, голосове управління та виявлення акустичних подій

Ambient Scientific презентувала новий AI-модуль Sparsh board, який працює від батарейки типу «монета», що робить його ідеальним для широкого спектра автономних AI-застосунків. Модуль здатний функціонувати безперервно протягом кількох місяців без потреби у частій заміні батареї. Sparsh board оснащено такими компонентами, як сенсори руху, цифровий мікрофон, модуль Bluetooth Low-Energy (BLE) тощо. Це забезпечує розробникам ефективний інструмент для швидкого створення прототипів AI-додатків, які працюють на батарейках.

Засновник і генеральний директор Ambient Scientific GP Singh зазначив, що традиційні мікроконтролери (MCU) часто змушують обирати між продуктивністю AI та енергоефективністю. Втім, впровадження їхнього процесора GPX10 із наднизьким енергоспоживанням відкриває нові можливості для індустрії. Діапазон застосувань Sparsh board охоплює кілька секторів, включаючи прогнозне обслуговування, AI-пристрої для медицини, носимі пристрої та голосом керовані іграшки.

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Картинка згенерована на FLUX.1 від Black Forest Labs за допомогою детального промпту без модифікацій

Дві лікарняні довірчі установи NHS у Лондоні розпочали тестування ШІ з метою виявлення ризику розвитку діабету 2 типу у пацієнтів за десятиліття до появи хвороби

Два шпиталі NHS - Imperial College та Челсі і Вестмінстер розпочали навчання системи штучного інтелекту під назвою Aire-DM, яка аналізує електрокардіограми (ЕКГ) пацієнтів, щоб знайти перед ранні ознаки, які важко виявити лікарям. Клінічні випробування заплановані на 2025 рік, щоб перевірити ефективність цієї технології. Початкові дослідження показують, що система може визначати ризик у 70% випадків.

У межах випробувань до 1 000 пацієнтів у обох лікарнях пройдуть сканування ЕКГ, які будуть проаналізовані системою ШІ, щоб з’ясувати, чи допомагає це виявляти та прогнозувати хворобу. Ця методика поки не буде доступною для регулярного використання, але експерти сподіваються, що її можна буде впровадити в NHS ширше.

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Картинка згенерована на FLUX.1 від Black Forest Labs за допомогою детального промпту без модифікацій

xAI Ілона Маска залучила $6 млрд для розвитку своїх амбіцій у сфері штучного інтелекту

Компанія оголосила, що в раунді фінансування взяли участь такі інвестори, як Andreessen Horowitz, Blackrock, Fidelity, Lightspeed, MGX, Morgan Stanley, OIA, QIA, Sequoia Capital, Valor Equity Partners, Vy Capital, Nvidia, AMD та інші. Kingdom Holdings, саудівська холдингова компанія, інвестувала близько $400 мільйонів, згідно з публічною заявою. У ній також зазначено, що поточна оцінка xAI становить $45 мільярдів, що майже вдвічі більше, ніж попередня. Новий раунд фінансування збільшує загальну суму, залучену xAI, до $12 мільярдів, включно з $6 мільярдами, отриманими в травні.

Маск заснував xAI минулого року. Незабаром компанія випустила Grok, свою флагманську генеративну AI-модель, яка зараз забезпечує функціонування кількох функцій на платформі X (раніше Twitter). Серед них — чат-бот, доступний для підписників X Premium і безплатних користувачів у деяких регіонах.

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Картинка згенерована на FLUX.1 від Black Forest Labs за допомогою детального промпту без модифікацій

Модель o3 від OpenAI продемонструвала прорив у тесті на логічне мислення ШІ, але це ще не AGI

Нова модель штучного інтелекту o3 від OpenAI досягла "вражаючого стрибка в продуктивності" в престижному тесті логічного мислення ШІ під назвою ARC Challenge, що надихнуло деяких прихильників ШІ припустити, що o3 досягла рівня штучного загального інтелекту (AGI). Однак, хоча організатори ARC Challenge описали досягнення o3 як значний прорив, вони також зазначили, що модель ще не виграла головний приз конкурсу, і це лише один із кроків на шляху до AGI - терміну, що позначає гіпотетичний майбутній ШІ з інтелектом на рівні людини. “Це несподіване й важливе зростання можливостей ШІ, що демонструє здатність до адаптації до нових завдань, яка раніше не спостерігалася в моделях сімейства GPT,” – написав у своєму блозі Франсуа Шолле, інженер Google і головний творець ARC Challenge.

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Злиття 6G та ШІ змінить телекомунікаційну галузь: спільні ініціативи ЄС та США прокладають шлях для бездротових мереж наступного покоління

Очікується, що наступне покоління бездротових мереж - 6G - окрім швидшої передачі даних та надійнішого обслуговування, задовольнить зростаючі потреби у швидкості передачі даних та покритті, а також нові застосування, що виникають завдяки штучному інтелекту. Телекомунікації — одна з багатьох галузей, на які вплине ШІ.

Завдяки ШІ, 6G включатиме підключений інтелект, обмін та агрегацію даних для локалізації та сенсорних застосувань із комунікаціями. Це передбачає перехід від своєчасної та надійної доставки даних до адаптивної та ефективної обробки інформації, а також комп'ютерно-комунікаційних систем. ШІ також впровадить гнучкіші мережеві архітектури, що використовують програмно-визначені елементи, такі як відкриті мережі радіодоступу (ORAN), динамічну та програмовану мережеву архітектуру. Інтеграція ШІ в гнучку мережеву архітектуру ORAN відкриває можливості для бездротових інновацій у 6G, але вимагає тісної співпраці та залучення операторів телекомунікацій.