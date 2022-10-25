Будуємо КІБЕРБУНКЕР: ваш захист у світі кіберкатастроф від "ІТ-Інтегратор"

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За словами Міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, сьогодні всім нам доводиться працювати фактично в умовах першої світової кібервійни. Тільки за 6 місяців війни росії проти України у 2022 році кіберармією ворога здійснено понад 1,2 тисячі кібератак проти підприємств критичної інфраструктури, вищих органів влади, підприємств фінансового сектору, національних мовників, комерційних компаній всіх галузей економіки України.

Розповідає Керівник групи серверних рішень найбільшого системного інтегратора України компанії "ІТ-Інтегратор" Михайло Кудрявцев.

Попри значне підсилення рівня кіберстійкості багатьох українських підприємств та організацій перелічених сфер діяльності у відповідь на критичний рівень загроз з боку кіберзлочинців ворожої країни, починаючи з 2016-2017 р.р. (таргетовані кібератаки на Міністерство фінансів України, Державну Казначейську службу України, віруси Petya/NotPetya), ризик настання катастрофічних наслідків з повною чи частковою втратою чи пошкодженням критично важливих інформаційних активів суб’єктів господарювання, державних установ та організацій України залишаються все ще надзвичайно високими.

В цих умовах для забезпечення якісного та швидкого відновлення роботи інформаційної системи вашого об’єкту після успішної кібератаки, що, на жаль, не може бути виключена жодним з сучасних методів захисту, є виключно надійна система резервного копіювання або так званих "бекапів".

Працюючи з відновленням пошкоджених інформаційних активів найбільших державних клієнтів в Україні, що були атаковані у 2016 році, команда "ІТ-Інтегратор" створила високоефективне технологічне рішення КІБЕРБУНКЕР - унікальний механізм гарантованого збереження «золотих копій» бекапів для інформаційних систем будь-якого масштабу та архітектури.

Побудоване з використанням сертифікованих технічних та програмних засобів від провідних виробників світу, дане рішення доступне для використання на об’єктах з будь-яким рівнем допуску та може бути швидко розгорнуте на підприємствах критичної інфраструктури або для суб’єктів господарювання, що оперують великими масивами критично важливої інформації, державними реєстрами або персональними даними, викрадення яких, пошкодження чи втрата можуть нести катастрофічні наслідки як для їх суб’єкта чи власника, так і для держави в цілому.

Як працює КІБЕРБУНКЕР?

Це доволі просте рішення, що гарантує зрозумілі алгоритми дій як для технічної команди клієнта, так і для СЕО чи власника інформаційних активів, що захищаються.

1. Будуємо захищений ЦОД для зберігання "золотих копій" всієї вашої інформаційної системи або найбільш критичних масивів даних (це може бути фізично ізольоване приміщення з обмеженим доступом персоналу з розміщеними в ньому серверним та іншим обладнанням на майданчику замовника або у будь-якій точці світу за вибором власника активів)

2. Налаштовуємо спеціальне ПЗ системи КІБЕРБУНКЕР, що сканує та аналізує резервні копії, створені з заданою періодичністю за завданням клієнта, на наявність ушкоджень та прихованих загроз (по завершенню даного аналізу та так званого "карантину" створеного бекапу система автоматично переміщує його в ізольоване сховище, а комунікація з ним через швидкісний криптографічно зашифрований канал зв’язку розривається)

3. Звіт про успішне створення актуальної "золотої копії" вашої інформаційної системи (або виявлені загрози та причину відхилення її створення) надходить власнику та технічному спеціалісту-уповноваженій особі власника по роботі з КІБЕРБУНКЕРОМ

4. Система готова до нового циклу резервного копіювання

Вартість такого рішення корелюється з вартістю та швидкістю роботи системи, повна карта обладнання та програмних комплексів для якої буде запропонована інженером-консультантом "ІТ-Інтегратор" після заповнення вами короткої анкети.

Запитайте більше про проект (044) 538-00-69 або [email protected] .

Будуємо КІБЕРБУНКЕР для держави та системного бізнесу України та захищаємо наше майбутнє разом з провідними рішеннями технологічних гігантів світу!