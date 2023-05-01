Концерти в невагомості - американська космічна компанія пропонує виступи на борту літака

Компанія космічного туризму Zero-G заявила про плани організовувати приватні концерти на борту своїх літаків. Про це йдеться на сайті компанії.

Політ відбувається на переобладнаному літаку Boeing 727, який розділений на секції і оббитий м'якою підлогою від підлоги до стелі.

До 100-хвилинної програми входять параболічні польоти в умовах зниженої гравітації з живою музикою.

Вартість польоту $9070 без врахування податків.

Компанія вже провела рейв-політ у невагомості і планує ще три концерти до кінця року.

На перших виступах працюватимуть ді-джеї, реп і поп-виконавці, але в майбутньому планують підтримувати інструментальні гурти.

Нагадаємо, акції токійської компанії Ispace Inc. впали після невдалої посадки її модуля на Місяць, що призвело до втрати близько 600 мільйонів доларів, або майже половини вартості компанії.

Зазначимо, компанія Airbus розробила концепцію багатоцільового орбітального модуля Airbus LOOP, який може прийти на заміну Міжнародної космічної станції.