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В Стэнфорде создали дрон с "когтями" как у сокола (ВИДЕО)
Инженеры из Стэнфорда разработали роботизированные когти, которые обеспечивают посадку дронов на разные поверхности.
Как сообщает Stanford, для большинства мультикоптеров нужна чистая посадочная площадка, и разработчики решили обеспечить им возможность приземления не только на плоскости. Аппараты с такими приспособлениями могут садиться также на ветви дерева.
Исследователи из Стэнфорда разработали пару птицеподобных ног, которые могут предоставить дронам такую же универсальность. Они назвали систему "Стереотипный, вдохновленный природой" Aerial Grasper (SNAG), и она основана на ногах и когтях сокола-сапсана.
SNAG оснащены двигателями, которые действуют как мышцы, и провода — в качестве сухожилий. Роботизированная нога поглощает удар при приземлении и заставляет когти смыкаться вокруг насеста в течение 20 миллисекунд.Подписывайтесь на наш YouTube канал
После этого лодыжка блокируется, и акселерометр регистрирует, что робот остановился. алгоритм балансировки стабилизирует дрон так, чтобы он не упал.
Исследователи говорят, что система позволяет мультикоптерам останавливаться на поверхности в разных условиях. При испытаниях в лесу SNAG может приземлялся и держался за ветки разной толщины, текстуры, неровности и ответвления — не только сухие, но и скользкие от воды. В других тестах когти ловить брошенные в них теннисные мячи и другие предметы.
В перспективе системы SNAG могут помочь дронам перезаряжаться между полетами, чтобы расширить их диапазон. Или могут использоваться для перевозки грузов, подъема и опускания предметов без необходимости останавливаться.
Другое необычно решение предложили французские разработки — они превратили легендарное авто Renault '4' в дрон. Летающий автомобиль назвали AIR4. Машина полностью выполняет все функции, которые присущи обычным машинам, только он летает, а не ездит. AIR4 может взлетать на высоту 700 м и развивать скорость до 90 км/ч.
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