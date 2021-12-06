В Стэнфорде создали дрон с "когтями" как у сокола (ВИДЕО)

Инженеры из Стэнфорда разработали роботизированные когти, которые обеспечивают посадку дронов на разные поверхности.

Как сообщает Stanford, для большинства мультикоптеров нужна чистая посадочная площадка, и разработчики решили обеспечить им возможность приземления не только на плоскости. Аппараты с такими приспособлениями могут садиться также на ветви дерева.

Исследователи из Стэнфорда разработали пару птицеподобных ног, которые могут предоставить дронам такую ​​же универсальность. Они назвали систему "Стереотипный, вдохновленный природой" Aerial Grasper (SNAG), и она основана на ногах и когтях сокола-сапсана.

SNAG оснащены двигателями, которые действуют как мышцы, и провода — в качестве сухожилий. Роботизированная нога поглощает удар при приземлении и заставляет когти смыкаться вокруг насеста в течение 20 миллисекунд.

После этого лодыжка блокируется, и акселерометр регистрирует, что робот остановился. алгоритм балансировки стабилизирует дрон так, чтобы он не упал.

Исследователи говорят, что система позволяет мультикоптерам останавливаться на поверхности в разных условиях. При испытаниях в лесу SNAG может приземлялся и держался за ветки разной толщины, текстуры, неровности и ответвления — не только сухие, но и скользкие от воды. В других тестах когти ловить брошенные в них теннисные мячи и другие предметы.

В перспективе системы SNAG могут помочь дронам перезаряжаться между полетами, чтобы расширить их диапазон. Или могут использоваться для перевозки грузов, подъема и опускания предметов без необходимости останавливаться.

Другое необычно решение предложили французские разработки — они превратили легендарное авто Renault '4' в дрон. Летающий автомобиль назвали AIR4. Машина полностью выполняет все функции, которые присущи обычным машинам, только он летает, а не ездит. AIR4 может взлетать на высоту 700 м и развивать скорость до 90 км/ч.

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