Зустрічайте Motorola edge 50 neo із системою камер на основі сенсора Sony LYTIA та функціями moto AI

Новий елегантний пристрій від Motorola – Motorola edge 50 neo – поєднує у собі гармонійний дизайн, чудові кольори та першокласну обробку, а також міцний корпус із захистом від пилу та води і захистом згідно міл-спек сертифікації.

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Motorola edge 50 neo захищені за стандартом IP68, розроблені для захисту від пилу, бруду та піску розміром понад 1 мм, а також занурення в прісну воду на глибину 1,5 метра на термін до 30 хвилин.

Але, не дивлячись на елегантний дизайн, смартфон відповідає військовим стандартам надійності та довговічності з рейтингом MIL-STD-810H. Це означає, що модель пройшла суворі випробування на використання в екстремальних умовах навколишнього середовища, а ще - оснащена додатковим міцним склом Corning Gorilla Glass.

Нові пристрої motorola edge мають винятково тонкі та легкі корпуси, модні кольори, підібрані Pantone, і преміальні матеріали оздоблення - веганську шкіру та замшу.

Motorola edge 50 neo було розроблено для тих споживачів, які шукають більш компактний форм-фактор без втрат технологічних можливостей. Смартфон доступний у чотирьох варіантах кольору: Pantone Poinciana , Pantone Lattè, Pantone Grisaille і Pantone NauticalBlue.

Під час потокового перегляду фільмів або гри користувачі нових пристроїв motorola edge зможуть відчути понад мільярд кольорів, нескінченну контрастність, підтримку яскравості HDR10+ і приголомшливий дисплей Super HD (1220P), який пропонує на 13% більшу роздільну здатність, ніж попереднє покоління edge. Motorola edge 50 neo оснащено 6,4-дюймовим pOLED-дисплеєм.

Створюйте чудовий контент без зусиль

Під час фотозйомки може бути складно знімати сцени вночі, однак основна камера смартфону поєднує в собі чудову світлочутливість сенсора LYTIA™ від Sony із обробкою зображень moto ai, щоб виконати додаткову роботу. Така синергія забезпечує помітний стрибок у якості зображення без додаткових зусиль з боку споживачів. Незалежно від того, знімають вони панораму міста в сутінках або затишний вечір з друзями, користувачі помітять, наскільки чіткими є їхні фотографії завдяки оптичній стабілізації зображення (OIS) і вдосконаленій технології фокусування з усіма пікселями.

Все це вдало доповнюється завдяки 10-мегапіксельному телеоб’єктиву із 3-кратним оптичним збільшенням для портретів та дивовижним 30-кратним суперзумом для зйомки віддалених деталей. Варто згадати й 13-мегапіксельний ультраширококутний об’єктив, який ідеально підходить для захоплюючих пейзажів або групових фотографій.

Працюючи із датчиками камери, обробка зображень moto ai взаємодіє з усіма об’єктивами для аналізу декількох кадрів фотографії, змішуючи експозицію для створення реалістичного зображення. На відміну від інших методів, ШІ працює безпосередньо на нестисненому зображенні, щоб зберегти приховані деталі, насичені кольори та тонкі текстури.

З Motorola edge 50 neo споживачам не потрібно турбуватися про низький рівень заряду батареї, особливо перед поїздкою або напруженим робочим днем завдяки підтримці технології TurboPower™ на 68Вт, яка дає користувачам заряд енергії на весь день за лічені хвилини зарядки.

Цікаві факти та додаткова інформація:

1. Смартфон edge 50 neo сертифіковано SGS як MIL-STD-810H. Цей пристрій пройшов тестування на відповідність стандарту Міністерства оборони США MIL-STD-810H, який встановлює методологію тестування продуктів на вплив зовнішнього середовища в контрольованих лабораторних умовах. Таке тестування не є гарантією майбутньої продуктивності за цих умов тестування. Motorola edge 50 було протестовано за 16 процедурами MIL-STD-810H, щоб підтвердити його стійкість. Зловживання, подібне до тестування MIL-STD 810H, не покривається стандартною гарантією Motorola.

2. Стійкість смартфону до води, бризок і пилу перевірено на відповідність стандартам IP68 у контрольованих лабораторних умовах. Витримує занурення у прісну воду на глибину до 1,5 метрів на термін до 30 хвилин. Гарантія не поширюється на умови, що виходять за межі цього рейтингу. Опір зменшиться в результаті нормального зносу. Не призначений для роботи під водою. Не піддавайте його дії води під тиском або інших рідин, окрім прісної води. Виробник радить не намагатися зарядити мокрий телефон. Призначений для захисту від проникнення твердих сторонніх предметів розміром більше 1 міліметра. Не водонепроникний і не захищений від пилу.

3. Потрібен зарядний пристрій Motorola TurboPower™ 68 Вт або вище (продається окремо); більші зарядні пристрої не збільшать максимальну потужність заряду. Батарея має бути суттєво розряджена; швидкість заряджання сповільнюється в міру заряджання. Усі дані про термін служби батареї є приблизними й базуються на середній кількості користувачів, протестованих у профілі змішаного використання (який включає як використання, так і час очікування) за оптимальних умов мережі. Фактична продуктивність акумулятора буде різною та залежить від багатьох факторів, зокрема потужності сигналу, налаштувань мережі та пристрою, температури, стану акумулятора та моделей використання.