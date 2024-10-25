AI4Future: Головні ШІ-новини тижня (21-27 жовтня)

Цей тиждень яскраво підсвітив темну сторону ШІ. Так, Видання Руперта Мердока подали позов проти Perplexity AI, звинувачуючи у "масовому безкоштовному використанні" контенту. Водночас тисячі творців у музичній та кіноіндустрії закликали уряди регулювати, як компанії зі штучного інтелекту (ШІ) використовують захищені авторським правом матеріали для навчання своїх систем. Заяву підтримали такі світові гіганти, як Universal Music Group, Sony Music і Warner Music Group, а також професійні об’єднання з Європи, США та інших країн. Також стало відомо, що хакери завантажили тисячі шкідливих файлів до найбільшого онлайн-репозиторію ШІ Hugging Face.

В той самий час, великі ШІ-провайдери продовжують "знімати вершки" на ринку. Так, попри зростаючу напругу у суспільстві щодо етичного використання ШІ, Perplexity веде переговори щодо фінансування вже вчетверте цього року і планує залучити до $1 млрд, що більш ніж удвічі перевищить попередню оцінку компанії. Уряд Великобританії та Ooredoo, провідний оператор телекомунікацій і постачальник ІКТ у Катарі, уклали угоди з Microsoft для зниження витрат на управління послугами за допомогою хмарних і ШІ-технологій постачальника. Своєю чергою, Anthropic заявила, про революційний прорив, зокрема, що її модель штучного інтелекту Claude тепер може виконувати завдання, включаючи заповнення форм, планування заходів і створення вебсайтів.

І насамкінець, ринок талантів все ще невичерпаний. OpenAI найняла двох керівників для заповнення свого керівного складу після нещодавньої втрати провідних талантів.

Огляд новин за цей тиждень

Perplexity, пошукова система на основі штучного інтелекту, яка прагне конкурувати з Google, веде переговори щодо фінансування вже вчетверте цього року. Вони планують залучити до $1 млрд, що більш ніж удвічі перевищить попередню оцінку компанії

За словами кількох джерел, після одного з найбільших раундів збору коштів в історії Силіконової долини, коли OpenAI залучила $6,6 млрд, Perplexity отримала великий інтерес від нових інвесторів. Зараз стартап веде переговори про залучення від $500 млн до $1 млрд, що підвищить вартість компанії до $8 млрд, згідно з інформацією від інсайдерів.

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Уряд Великобританії уклав угоду з Microsoft для зниження витрат на управління державними послугами за допомогою хмарних і ШІ-технологій постачальника

Уряд Великобританії через Crown Commercial Services (CCS) підписав п’ятирічну угоду з Microsoft на доступ до її портфоліо продуктів і послуг, заснованих на штучному інтелекті (AI). Microsoft заявила, що угода, яка набуде чинності з 1 листопада, дозволить відповідним організаціям державного сектору через обрані ними маршрути закупівель досягати економії на використанні Microsoft 365, хмарної платформи Azure, бізнес-додатків і Microsoft 365 Copilot.

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Видання Руперта Мердока подали позов проти Perplexity AI, звинувачуючи у "масовому безкоштовному використанні" контенту

Компанія Dow Jones, материнська компанія Wall Street Journal, та New York Post подали позов проти Perplexity у понеділок, звинувативши генеративну ШІ-компанію у незаконному збиранні їхніх матеріалів та перенаправленні трафіку на власні платформи.

Компанії, що належать News Corp, звинуватили Perplexity у тому, що вона використовує захищені авторським правом новини для навчання своєї так званої машини відповідей, генеруючи відповіді на запити користувачів, що дозволяє обійти сайти видавців. У заяві Роберт Томсон, генеральний директор News Corp., зазначив, що ШІ-компанія "зловживає інтелектуальною власністю, завдаючи шкоди журналістам, письменникам, видавцям та News Corp."

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Ooredoo, провідний оператор телекомунікацій і постачальник ІКТ у Катарі, оголосив про стратегію підвищення продуктивності персоналу і ефективності бізнесу через інтеграцію передових ШІ-рішень Microsoft

Мова йде про 365 Copilot і Microsoft Power Platform. Ooredoo Qatar використовує передові платформи для швидкої розробки низькокодових додатків, автоматизації робочих процесів і отримання важливих даних для прийняття рішень. Крім того, в рамках угоди Ooredoo Qatar модернізує свої канали взаємодії з клієнтами, включаючи контактні центри, використовуючи сервіси Azure OpenAI від Microsoft.

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Знаменитості об’єднуються проти несанкціонованого використання їхньої праці ШІ

Тисячі творців у музичній та кіноіндустрії закликають уряди регулювати, як компанії зі штучного інтелекту (ШІ) використовують захищені авторським правом матеріали для навчання своїх систем. Бйорн Ульвеус з ABBA, Том Йорк з Radiohead та актриса Джуліанна Мур - серед зірок, які виступили проти використання ШІ у зв’язку з їхньою працею. Понад 11 500 художників, авторів та музикантів підписали заяву, в якій засуджується використання неліцензованих творчих робіт для навчання ШІ, називаючи це "серйозною, несправедливою загрозою". Заяву підтримали такі світові гіганти, як Universal Music Group, Sony Music і Warner Music Group, а також професійні об’єднання з Європи, США та інших країн.

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Інструмент Claude AI тепер може виконувати завдання, такі як заповнення форм та бронювання подорожей, заявляють розробники

Американська компанія Anthropic заявила, що її модель штучного інтелекту, названа Claude, тепер може виконувати завдання, включаючи заповнення форм, планування заходів і створення вебсайтів. "На цьому етапі це все ще експериментально – іноді громіздко і схильне до помилок", – заявила компанія. "Ми випускаємо цю функцію для тестування розробниками і очікуємо, що можливості швидко покращуватимуться з часом". Anthropic продемонструвала приклад того, як модель використовує комп’ютер вигаданого співробітника для заповнення форми, отримавши завдання виконати це за допомогою даних зі спредшиту та відкритих вкладок на екрані.

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Superhuman ШІ, який прогнозує хвороби та ризик передчасної смерті, буде випробувано в NHS

Модель штучного інтелекту, розроблена для прогнозування ризику хвороби та передчасної смерті пацієнта, буде випробувана в лікарнях NHS наступного року. Очікується, що ця технологія - яка використовує показники поширеного та недорогого тесту серця для попередження лікарів про пацієнтів, які можуть потребувати подальших обстежень або лікування - буде використовуватися по всій системі охорони здоров’я протягом п’яти років.

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OpenAI найняла двох керівників для заповнення свого керівного складу після нещодавньої втрати провідних талантів

Колишній виконавчий директор Uber Скотт Скулс стане першим головним директором з питань дотримання норм в OpenAI, що є кроком, який свідчить про усвідомлення компанією посиленої регуляторної уваги до ШІ. Скулс раніше обіймав посаду головного директора з етики та дотримання норм в Uber, яка також стикалася з численними регуляторними конфліктами з законодавцями. До цього він був заступником генерального прокурора в Міністерстві юстиції США.

OpenAI також найняла Аарона Чаттерджі, колишнього посадовця адміністрації Байдена на посаду головного економіста. За словами компанії, Чаттерджі очолить дослідження впливу ШІ на економіку та створення робочих місць. "Ми сподіваємося, що ця робота допоможе законодавцям, науковцям та організаціям у всьому світі максимально використати переваги ШІ як економічного драйвера у своїх спільнотах, а також підготуватися до викликів, які супроводжують впровадження цієї потужної нової технології", — йдеться в заяві компанії.

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Хакери завантажили тисячі шкідливих файлів до найбільшого онлайн-репозиторію ШІ Hugging Face

За даними дослідників у сфері безпеки, Hugging Face, головний онлайн-репозиторій генеративного штучного інтелекту, зберігав тисячі файлів із прихованим кодом, що може пошкодити дані та вкрасти інформацію, включаючи токени для оплати операторам штучного інтелекту та хмарних сервісів. Дослідники зі стартапів у сфері безпеки ProtectAI, Hiddenlayer та Wiz протягом кількох місяців попереджали, що хакери завантажували “шкідливі моделі” на сайт Hugging Face, де зараз розміщено понад мільйон моделей, доступних для завантаження. Зараз Hugging Face інтегрував інструмент ProtectAI для сканування шкідливого коду на своїй платформі, показуючи користувачам результати перед завантаженням.

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