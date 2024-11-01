AI4Future: Головні ШІ-новини тижня (28 жовтня – 3 листопада)

На цьому тижні відбулись дуже важливі події, які означають перехід ринку ШІ в стадію певної зрілості, включно з регуляторною.

Перший тренд – це усвідомлення і фіксація проблеми забруднення навколишнього середовища через ШІ. Так, команда урбаністичних екологів з Інституту міського середовища Китайської академії наук у співпраці з колегами з Університету Райхмана в Ізраїлі оцінили обсяги відходів як результат розвитку ШІ (зокрема, обладнання, яке вийде із застосування і потребуватиме утилізації), які будуть утворені в найближчі роки через впровадження генеративних ШІ-моделей. За їх оцінками, розвиток генеративного ШІ може створити мільйони тонн електронних відходів до кінця десятиліття. Тому тема ESG в сфері ШІ стає супер-актуальною.

Другий дуже важливий тренд – це ідентифікація контенту, згенерованого ШІ. На тлі занепокоєння щодо можливих зловживань ШІ-контентом Google відкрив доступ до свого інструменту SynthID для додавання водяних знаків у текст, створений штучним інтелектом. Це означає, що тепер можна буде бачити, який текст був згенерований ШІ, навіть якщо він був збережений багато разів в інших застосунках і програмах.

І третій важливий тренд - розвиток пошукових функцій у відкритих системах ШІ. Так, Meta створює пошукову систему на основі штучного інтелекту, щоб зменшити залежність від Google та Bing. А ChatGPT тепер зможе опрацьовувати пошукові запити в Інтернеті набагато краще, ніж раніше. Тепер можна отримати швидкі, актуальні відповіді з посиланнями на релевантні джерела в мережі, для чого раніше потрібно було використовувати пошукову систему. Аби дати користувачам таку можливість, OpenAI вибудовує взаємодію з власниками контенту.

Також дуже важливим було підведення підсумків адміністрацією Байдена-Харріс про проведену роботу. Рік тому президент Байден підписав історичний Указ про штучний інтелект (ШІ), спрямований на забезпечення лідерства США в розвитку та контролі ШІ. За цей час було реалізувано понад 100 дій для управління ризиками ШІ, захисту безпеки та приватності американців, підтримки інновацій та конкуренції, що говорить про початок періоду зрілості ШІ-регулювання.

Огляд новин за цей тиждень

Google тепер дозволить усім розробникам доступ до інструменту водяних знаків SynthID Text для ідентифікації та позначення тексту, згенерованого ШІ

На тлі занепокоєння щодо можливих зловживань AI-контентом Google відкриває доступ до свого інструменту SynthID для додавання водяних знаків у текст, створений штучним інтелектом. Це стане важливим кроком для рекламодавців і видавців, які зможуть підвищити прозорість свого контенту.

Google оголосила, що зробить свою технологію для водяних знаків у AI-тексті доступною для всіх розробників, щоб вирішити проблему зростаючої недовіри до автентичності AI-контенту. Для рекламодавців і видавців, для яких довіра споживачів має ключове значення, ця зміна може бути особливо корисною.

Інструмент SynthID Text дозволяє розробникам вбудовувати невидимі водяні знаки у згенерований AI текст, які залишаються ефективними навіть після подальших змін чи перефразування. Ця технологія може допомогти відрізняти тексти, написані людьми, від текстів, створених штучним інтелектом, що є важливим кроком для підвищення прозорості в генеративному AI.

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Дослідники заявляють, що інструмент для транскрипції на основі штучного інтелекту, який використовують у лікарнях, вигадує те, чого ніхто не говорив

Техногігант OpenAI рекламувала свій інструмент транскрипції на основі штучного інтелекту під назвою Whisper як такий, що має майже «людський рівень надійності та точності». Але Whisper має серйозний недолік: він схильний вигадувати частини тексту чи навіть цілі речення, про що свідчать інтерв’ю з понад десятком програмістів, розробників і науковців. Ці експерти зазначили, що деякі з вигаданих текстів — відомі в індустрії як «галюцинації» — можуть містити расистські коментарі, насильницьку риторику й навіть уявні медичні процедури.

Експерти зазначають, що такі вигадки є проблемними, адже Whisper використовується в багатьох галузях по всьому світу для перекладу та транскрипції інтерв’ю, створення тексту в популярних споживчих технологіях та генерування субтитрів для відео.

Ще більше занепокоєння викликає поспіх медичних центрів використовувати інструменти на основі Whisper для транскрипції консультацій пацієнтів з лікарями, попри застереження OpenAI, що цей інструмент не слід використовувати у «високоризикованих сферах».

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NHS запустить штучний інтелект для радіології у 10 медичних трастах. Нове партнерство надасть доступ до понад 75 рішень на базі ШІ, схвалених регулятором, на єдиній платформі та прискорить розвиток навчальних ШІ-ініціатив у системі охорони здоров’я

Співпраця між Центром штучного інтелекту для охорони здоров’я на основі цінності, Королівським коледжем Лондона і Трастами національної служби здоров’я (NHS) Гая та Сент-Томаса, яка спрямована на прискорення впровадження ШІ в радіології, розпочалась із партнерства з компанією Deepc для забезпечення доступу для шести трастів NHS.

Як зазначають в компанії Deepc, яка є постачальником операційної системи ШІ, приблизно 133 000 сканувань проводяться щодня у Великій Британії, але NHS стикається з дефіцитом клінічних радіологів, які могли б аналізувати ці зображення. Затримки безпосередньо впливають на результати для пацієнтів, зокрема подовжують час перебування в лікарні та підвищують ризик серйозних ускладнень.

Хоча ШІ для радіології вже давно використовується для збільшення кількості сканувань, які системи охорони здоров’я можуть аналізувати, а також для підвищення точності діагностики, мало хто з пацієнтів NHS скористався цим, оскільки впровадження ШІ у клінічних умовах було занадто дорогим і технічно складним, особливо з урахуванням застарілих ІТ-систем, зазначає компанія.

Deepc оголосила, що негайно надасть доступ до шести початкових сайтів NHS і забезпечить перевантажені радіологічні відділення доступом до понад 75 схвалених регулятором інструментів ШІ.

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Meta створює пошукову систему на основі штучного інтелекту, щоб зменшити залежність від Google та Bing

Meta Platforms (META.O) працює над пошуковою системою на базі штучного інтелекту, прагнучи знизити залежність від Google від Alphabet (GOOGL.O) і Bing від Microsoft (MSFT.O), повідомило The Information у понеділок.

Сегмент пошукових систем на базі ШІ набирає обертів, і розробники ChatGPT з OpenAI, Google та Microsoft змагаються за домінування на цьому швидкозростаючому ринку.

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Розвиток генеративного ШІ може створити мільйони тонн електронних відходів до кінця десятиліття, йдеться у дослідженні

Команда урбаністичних екологів з Інституту міського середовища Китайської академії наук у співпраці з колегами з Університету Райхмана в Ізраїлі спробувала оцінити обсяги електронних відходів, які будуть утворені в найближчі роки через впровадження генеративних ШІ-моделей.

У своєму дослідженні, опублікованому в Nature Computational Science, група спробувала підрахувати всі плати, батареї та інші електронні компоненти, що використовуються для роботи генеративних ШІ-моделей, які врешті-решт втратять свою актуальність.

З розвитком генеративного ШІ, такого як ChatGPT, зростає і потреба в обладнанні, яке їх підтримує. ШІ-моделі зазвичай працюють на спеціалізованих графічних процесорах, підключених до спеціальних комп’ютерів, розташованих у центрах обробки даних і серверних фермах і їхня кількість є значною. На жаль, усе це обладнання має обмежений термін служби. У новому дослідженні команда намагалася оцінити загальну кількість таких електронних відходів, які будуть утворені до кінця цього десятиліття.

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Рік тому президент Байден підписав історичний Указ про штучний інтелект (ШІ), спрямований на забезпечення лідерства США в розвитку та контролі ШІ. За цей час адміністрація Байдена-Харріс реалізувала понад 100 дій для управління ризиками ШІ, захисту безпеки та приватності американців, підтримки інновацій та конкуренції

Серед ключових досягнень — створення Національного інституту безпеки ШІ, підготовка інструкцій з управління ризиками ШІ, та запуск проєкту Національного AI Research Resource для підтримки досліджень. Крім цього, федеральні агентства посилили захист критичної інфраструктури та права працівників від можливих негативних наслідків ШІ. Також затверджено принципи справедливості, безпеки та відповідальності у використанні ШІ в сфері охорони здоров’я та освіти.

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Акції Microsoft зросли завдяки рекордним прибуткам від штучного інтелекту

Прибутки Microsoft за третій календарний квартал 2024 року стали найміцнішими за всю п’ятдесятирічну історію компанії. Компанія отримує підйом завдяки новому поколінню технологічних інновацій у сфері генеративного штучного інтелекту.

У звіті про доходи, оприлюдненому в середу після обіду, Microsoft повідомила про рекордні $3,30 прибутку на акцію та чистий дохід у $24,7 мільярда, що перевершило середні прогнози аналітиків у $3,10 на акцію та $23,2 мільярда чистого прибутку, згідно з даними FactSet.

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Європейська комісія перегляне заплановане придбання Nvidia за $700 мільйонів компанії Run Labs Ltd, ізраїльського стартапу, що спеціалізується на управлінні робочими навантаженнями штучного інтелекту

Це рішення було ухвалено після того, як італійська конкурентна служба позначила угоду як потенційно ризикову, скориставшись національними повноваженнями для запиту перевірки на рівні ЄС. Звернення до Комісії відображає занепокоєння Італії щодо того, що ця угода може вплинути на конкуренцію на ринках, де працюють як Nvidia, так і Run Labs. Run Labs спеціалізується на технології управління робочими навантаженнями ШІ, що робить її стратегічним придбанням для лідера в галузі апаратного забезпечення на базі GPU для ШІ. Рішення Комісії розглянути запит Італії підкреслює важливість збереження конкурентного балансу в секторі штучного інтелекту.

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ChatGPT тепер може шукати в Інтернеті набагато краще, ніж раніше

Тепер можна отримати швидкі, актуальні відповіді з посиланнями на релевантні джерела в мережі, для чого раніше потрібно було використовувати пошукову систему. Це поєднує переваги інтерфейсу природної мови з цінністю актуальних спортивних результатів, новин, біржових котирувань та іншої інформації.

ChatGPT вибиратиме, чи шукати в Інтернеті, залежно від вашого запиту, або ви можете вручну обрати пошук, натиснувши іконку пошуку.

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