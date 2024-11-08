AI4Future: Головні ШІ-новини тижня (4-10 листопада)

Ключовим трендом тижня стала вибудова стратегічних партнерств ШІ-провайдерів з розвідувальними та оборонними інституціями. Так, Meta зробила свою відкриту модель штучного інтелекту (Llama) доступною для державних агентств США, що працюють у сфері оборони та національної безпеки, а Anthropic повідомила про об’єднання з фірмою з аналітики даних Palantir та Amazon Web Services (AWS), щоб надати розвідувальним та оборонним агентствам США доступ до сімейства AI-моделей Claude.

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Другий тренд – розбудови дата-центрів для живлення ШІ-індустрії та конфлікт інтересів. На вагах – інтереси людей проти інтересів машин. Схоже на те, що інтереси машин матимуть перевагу. Так, британське селище 12-го століття бореться проти зростання кількості центрів обробки даних для ШІ, і локальна влада відхилила пропозицію щодо розбудови дата-центру, проте фінальне рішення має винести британський уряд. В тематиці дата-центрів не обійшлося без гумору: кожне медіа світу написало про те, як ядерні плани Цукерберга на побудову дата-центру зруйнували рідкісні бджоли.

Третій тренд задав новий регуляторний фокус на розбудову надійної екосистеми ШІ (так звана AI Assurance). Ця стратегія нового лейбористського уряду Британії полягає в тому, щоб розвиток ШІ відбувався в цілком вимірюваному, прозорому і зрозумілому форматі на базі аудитів, стандартизацій і оцінки ризиків.

Четвертий тренд був суто ринковим і демонстрував волатильність акцій лідерів ШІ-ринку. Так, світовий хедж-фонд Citadel продав акції Nvidia на суму $993 млн, переймаючись потенційними ризиками ШІ-бульбашки. В той же час Advanced Micro Devices, Inc. (AMD), провідний постачальник мікропроцесорів і графічних процесорів для ПК, відзвітував про рекордний дохід у $6,82 млрд.

Огляд новин за цей тиждень

Британське селище 12-го століття бореться проти зростання кількості центрів обробки даних для ШІ

Пропозицію побудувати центр обробки даних на околиці англійського селища Ебботс Ленглі було відхилено місцевою владою через сильний спротив жителів. Жителі Ебботс Ленглі, села за 18 миль на північний захід від Лондона в графстві Хартфордшир, хвилюються, що новий об’єкт перевантажить місцеві ресурси, створить шум і трафік, який зруйнує характер цього тихого селища з населенням трохи понад 20 тисяч осіб. Оскільки бум штучного інтелекту підживлює попит на хмарні обчислення з серверних ферм по всьому світу, такі проекти стикаються зі суперечностями між бізнес-інтересами, національними пріоритетами та місцевими інтересами. Заступниця прем’єр-міністра Великобританії Анджела Рейнер втрутилася, щоб переглянути апеляції, подані розробниками трьох проектів центрів обробки даних після того, як їх було відхилено місцевою владою, забравши це рішення з рук міських планувальників.

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Чи знає мільярдер Кен Гріффін щось, чого не знає Волл-стріт? Генеральний директор Citadel продає акції Nvidia на суму $993 млн.

Кен Гріффін та його команда в Citadel, можливо, орієнтуються на дії керівництва Nvidia. Хоча генеральний директор Дженсен Хуан дуже оптимістично налаштований щодо майбутнього своєї компанії та наступного чипа Blackwell, постійний продаж акцій інсайдерами створює враження, що вартість акцій Nvidia значно випередила реальність.

Професійні та роздрібні інвестори систематично переоцінюють швидкість впровадження та корисність нових технологій, що зрештою призводить до розчарування та краху бульбашки. Оскільки жодна акція не виграла від революції ШІ більше, ніж Nvidia, можна припустити, що саме вона постраждає найбільше, якщо “бульбашка” ШІ лусне. Проте, поки мільярдер Кен Гріффін значно скорочував частку свого фонду в Nvidia, він активно інвестував в іншу компанію, що займається ШІ та має чітко визначені конкурентні переваги.

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Рідкісні бджоли зупинили плани Meta на ядерний дата-центр для ШІ

Плани Meta створити ядерний дата-центр для ШІ у США були призупинені частково через те, що на цій території була знайдена рідкісна популяція бджіл, повідомляє Financial Times. Проєкт також зіткнувся з іншими екологічними та регуляторними перешкодами, і тепер Meta шукає альтернативні шляхи доступу до вуглецево-нейтральної енергії для своїх дата-центрів для ШІ. Наразі на сайті Meta перераховано майже два десятки дата-центрів по всьому світу, більшість із яких зосереджені в США. Карта показує 26 дата-центрів, які вже побудовані або перебувають на стадії будівництва, а також 75 різних сонячних електростанцій, 21 вітрову електростанцію та 25 проєктів "Відновлення води".

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Останні фінансові результати Advanced Micro Devices, Inc. (AMD), провідного постачальника мікропроцесорів і графічних процесорів для ПК, демонструють стійкість компанії та її потенціал зростання

У третьому кварталі 2024 року AMD відзвітувала про дохід у $6,82 мільярда, що становить зростання на 17% у порівнянні з попереднім кварталом і на 18% у річному вимірі. Цей показник перевищив очікування аналітиків, здебільшого завдяки високому попиту на ринку ПК та центрів обробки даних. Фокус AMD на рішеннях для ШІ та центрів обробки даних став основою її стратегії зростання. Лінійка продуктів MI300 Data Center GPU перевершила очікування, забезпечивши квартальні продажі на понад $1,5 мільярда у третьому кварталі 2024 року. Це найшвидший продукт, що досягнув такого показника у історії AMD. Як результат, AMD збільшила прогноз доходів від MI300 на 2024 рік з $4,5 мільярда до понад $5 мільярдів.

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Meta робить свою відкриту модель штучного інтелекту (Llama) доступною для державних агентств США, що працюють у сфері оборони та національної безпеки

Llama — це велика мовна модель, розроблена для підтримки дослідників у розвитку їхніх проєктів від аналітики до створення коду. Подібні моделі є відкритими, що дозволяє розробникам, компаніям і урядам вільно копіювати, модифікувати та поширювати технологію.

Компанія співпрацює з Accenture Federal Services, Amazon Web Services, Anduril, Booz Allen, Databricks, Deloitte, IBM, Leidos, Lockheed Martin, Microsoft, Oracle, Palantir, Scale AI і Snowflake, щоб інтегрувати Llama в державні операції. Ці партнерства підкреслюють важливість відкритих моделей ШІ, таких як Llama, у національній безпеці та ширшу мету забезпечення лідерства США у сфері ШІ. Здатність великої мовної моделі до обробки даних і генерації аналітики сприятиме покращенню логістики, протидії фінансуванню тероризму та кібербезпеці.

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Nvidia випустила еталонні архітектури для фабрик штучного інтелекту

Nvidia вже деякий час говорить про фабрики ШІ, і тепер вона презентує деякі еталонні проєкти для їх будівництва. Виробник чипів випустив серію так званих архітектур для підприємств (Enterprise Reference Architectures, або Enterprise RA), які є проєктами, що полегшують створення центрів обробки даних, орієнтованих на ШІ. Еталонна архітектура надає рекомендації щодо всього комплексу апаратного та програмного забезпечення. Боб Петті, віцепрезидент і генеральний менеджер з платформ для підприємств, зазначив у блозі, що кожна Enterprise RA охоплює конфігурації серверів, сертифікованих Nvidia, мережу, оптимізовану для ШІ, через мережу Ethernet Spectrum-X AI та DPU BlueField-3, а також базове програмне забезпечення Nvidia AI Enterprise для виробничих процесів ШІ.

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Британський уряд опублікував новий звіт під назвою "Забезпечення відповідального майбутнього для ШІ", в якому викладено ключові кроки для зміцнення екосистеми забезпечення надійності (AI Assurance) штучного інтелекту в країні

Звіт визначає три основні напрями, спрямовані на створення більш відповідального та безпечного середовища для розвитку ШІ.

Основні ініціативи включають:

• Створення платформи "єдиного вікна" для стимулювання попиту на послуги забезпечення надійності ШІ, що полегшить доступ до ресурсів та послуг як для бізнесу, так і для державного сектору.

• Підвищення якості забезпечення надійності ШІ у співпраці з індустрією та Інститутом безпеки ШІ для забезпечення вищих стандартів безпеки та прозорості.

• Розробка інструменту відповідальної термінології у партнерстві з Національною фізичною лабораторією (NPL) та Національним інститутом стандартів і технологій США (NIST) для створення чіткого та єдиного мовного середовища у сфері ШІ.

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Британський уряд запускає нову платформу для безпеки ШІ для бізнесу. Міністр науки і технологій Пітер Кайл прагне зробити країну світовим лідером у сфері тестування безпеки нових технологій

Британський уряд надасть бізнесу нову платформу для оцінки та зменшення ризиків, пов’язаних зі штучним інтелектом, оскільки країна прагне стати глобальним лідером у сфері тестування безпеки цієї новітньої технології. Платформа об’єднає вказівки та практичні ресурси, які компанії зможуть використовувати для проведення оцінки впливу та аналізу нових технологій ШІ, а також для перегляду даних, що лежать в основі алгоритмів машинного навчання, з метою перевірки на упередженість. Міністр науки і технологій Пітер Кайл зазначив, що ці ресурси дадуть "бізнесу підтримку та чіткість, необхідні для безпечного та відповідального використання ШІ, а також перетворять Велику Британію на справжній центр експертизи в галузі забезпечення ШІ".

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Компанія Anthropic повідомила, що об’єднується з фірмою з аналітики даних Palantir та Amazon Web Services (AWS), щоб надати розвідувальним та оборонним агентствам США доступ до сімейства AI-моделей Claude від Anthropic

Ця новина з’явилася на тлі зростання кількості угод між постачальниками AI та клієнтами з оборонного сектору США з стратегічних і фінансових міркувань. Нещодавно Meta оголосила, що робить свої моделі Llama доступними для оборонних партнерів, тоді як OpenAI прагне встановити тісніші стосунки з Міністерством оборони США.

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