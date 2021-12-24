"Через кілька років списки найбагатших українців очолюватимуть власники технологічних компаній", — Олена Малицька, СЕО ISE Corporate Accelerator

22 грудня 2021 року відбулася підсумкова стартап-конференція року від ISE Corporate Accelerator.

Учасники отримали можливість дізнатися про програми підтримки стартапів, інформацію про державні сервіси, програми відкритих інновацій від українського бізнесу, почути від венчурних фондів, які стартапи фінансують інвестори та технологічні тренди на наступний рік, побачити пітчі стартапів і дізнатися про нові венчурні фонди.

Олена Малицька, СЕО ISE Corporate Accelerator: "Цей рік показав нам дуже успішні приклади розміщення українських технологічних продуктових компаній, як то GitLab, Grammarly та інших. Можна з упевненістю сказати: Україна міцно посідає позиції не тільки в аутсорсі, а й у створенні продуктів. Досвід ISE Corporate Accelerator свідчить, що поєднання інженерних талантів, освіти, креативності та сприятливого регулювання сприяють бурхливому розвитку стартапів. Думаю, через кілька років провідні позиції в списках найбагатших українців посідатимуть власники технологічних компаній".

Як акселератор, ISE Corporate Accelerator надає своїм стартапам доступ як до топових венчурних інвесторів як всередині країни, так і до міжнародних фондів. Так, наприклад, на цій конференції сукупна сума під керуванням всіх фондів, що брали участь в дискусійній панелі і виступали перед нашими стартапами, сягнула 500 млн доларів (Geek Ventures, JKR Investments, QPDigital, Da Vinci Capital, SID Venture Parnets).

Держава намагається ефективно сприяти залученню міжнародних інвестицій для фінансування та розвитку українських стартапів.

Зокрема, експерт Мінцифри з розвитку стартап-екосистеми, інвестицій та інновацій Антон Мельник зазначив ряд ініціатив, що реалізовуються Міністерством цифрової трансформації для розвитку інноваційної екосистеми в Україні. Серед них Ukrainian tech ecosystem та Фонд Фондів.

Зокрема на платформі Ukrainian Tech Ecosystem можна отримати структуровану інформацію про всю ІТ-екосистему, зокрема щодо університетів, стартап-акселераторів, технохабів та всіх технологічних індустрій, що відкриє нові можливості для ринку та дозволить усім учасникам екосистеми співпрацювати та розвиватися більш ефективно.

Також наразі здійснюється активна робота над організацією Фонду Фондів, що сприятиме більшому залученню інвестицій в українські стартап-проєкти.

Спеціальний правовий режим для IT-індустрії "Дія City" дозволить створити в Україні найпотужніший європейський IT-хаб. У ньому не існуватиме меж для інвестицій, створення робочих місць чи розробки новітніх технологій. Українці та підприємці з усього світу матимуть можливість швидко реалізовувати найамбітніші інноваційні та бізнес-ідеї, а також ефективно їх впроваджувати.

Компанія "Да ВінЧі" у ході конференції оголосила Da Vinci Emerging Technologies-Fund III для швидкозростаючих технологічних компаній у розмірі $300+ млн. Фонд буде здійснювати інвестиції в швидкозростаючі технологічні компанії ринків, що розвиваються, включаючи країни СНД (крім Росії), а також країни Центральної Азії.

"Крім надання фінансових ресурсів для розвитку Da Vinci Capital допомагає компаніям у формуванні чіткої стратегії росту із зрозумілими перспективами виходу, формуванні ефективної структури менеджменту з залученням експертів світового рівня та побудові системи корпоративного управління відповідно до кращих практик", — заявив Інвестиційний директор Da Vinci Capital Олег Андрєєв.

"Міністерство освіти і науки ініціювало створення веб-платформи "Наука і бізнес". Це сучасний інноваційний майданчик для синхронного поєднання наукового та інноваційного потенціалу науковців, стартаперів із можливостями, компаній, експертів, інвесторів і медіа. Тим самим ми створюємо новий ліфт для співпраці науки і бізнесу", — зазначив заступник міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Артур Селецький.

Прості, доступні, зрозумілі веб-платформі функції будуть скорочувати час на пошуки нових технологій чи партнерів. А також завдяки сайту можна буде дізнатися про наукові дослідження, які в даний час проводяться у закладах вищої освіти та наукових установах.

"Мінагрополітики перебуває наразі в процесі затвердження Стратегії своєї цифрової трансформації. Вона, зокрема, передбачає зацікавлення агровиробників в інтеграції цифрових рішень у свої бізнес-процеси. Для цього буде підключення комерційних операторів ринку, які можуть надавати послуги, сприяючи цифровізації аграрного сектору", – розповів заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Тарас Дзьоба.

"Я вважаю, що ми продуктивно провели цей рік, і тому нам було чим поділитись на підведені підсумків. Радує, що наші ініціативи надихають інші органи влади також налагоджувати галузеву співпрацю зі стартапами. Сподіваюсь, що наступний рік буде більш продуктивним, принаймні наші плани більш грандіозні, ніж у поточному році. Ми вже набрались певного досвіду, зробили висновки і склали більш досконалий подальший план розвитку", — зауважив заступник міністра молоді та спорту Віталій Лавров.

Організаторами та партнерами є ISE Corporate Accelerator, PMHUB, Parimatch Tech, Sport Tech Hub UA, DroneUA та Український Фонд Стартапів.

Медіа-підтримка: Liga.net, Delo.ua, mind.ua, DOU, InVenture, Speka, Aggeek, FIZO.

За підтримки Міністерства цифрової трансформації, Міністерства молоді та спорту, Міністерства аграрної політики та продовольства, Міністерства освіти і науки, Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Міністерства економіки, Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, Міністерства у справах ветеранів і Міністерства соціальної політики.

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