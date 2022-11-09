Чому в росіян істерика через успіхи українського кібервійська

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Кількість обурених та зневірених голосів, які долинають до України з російського інтернету, збільшується в геометричній прогресії. В країни-терориста останнім часом геть усе валиться з рук. «Нові російські губернії» визволяють одна за одною, медійний ефект від останньої промови хворого диктатора знищила заявка України на вступ до НАТО, а ядерної палиці злякався тільки Ілон Маск. Пропагандисти впадають у відчай і вимагають крові — бодай чиєїсь.

І поки герої ЗСУ із зброєю в руках звільняють українську землю, українське кібервійсько ефективно працює в тилах ворога, чим дуже дратує тамтешню публіку. Чергову хвилю хейту в росіян викликало нагородження Міністерством оборони України ряду українських ІТ-підприємців за вдалі інформаційні атаки на інфраструктуру ворога. Це сталося вже майже два місяці тому, але в Росії не вщухають крики відчаю і досі.

Серед. тих, хто отримав нагороди від МОУ були знані фахівці Олексій Купрієнко, СЕО траблшутінгового агентства Underdog The UnLawyers, Артем Бородатюк, засновник Netpeak Gorup, співзасновник компаній Reface, Zibra та Pawa Кирило Сигида, співласник та партнер Tabasco Олександр Смірнов та засновник консалтингового агентства K&K Group Гнат Коробко.

Повний перелік нагороджених представників креативного кластеру МО не розголошує, як і їхні проекти. Але росіяни покладають на очільників українського кібервійська відповідальність за цілу низку конкретних атак як в онлайні, так і на реальну інфраструктуру, посилаючись ніби на власні звіти нагороджених в МО України.

Чи не найбільше дратує росіян стоїть співзасновник Reface, Zibra та Pawa Сергій Токарєв, позивний та нікнейм “СТепан”. Росіяни йому приписують казино Lucky Labs, яке він, щоправда, продав, а згодом казино припинило існування. А також дорікають батьком - Олександром Токарєвим, котрий є членом опікунської ради російської спілки міст-героїв так званої вітчизняної війни, створеної для “координації зусиль по патріотичному вихованню молоді на прикладах та традиціях попередніх поколінь”. А головна причина такої уваги до персони Токарєва - в тому що він ще один громадянин Росії, який співпрацює з Україною. Він багато років проходить всі перевірки з боку України і багато для України зробив. Ось що йому та іншим героям вже вдалося:

Зокрема, українцям приписують організацію хвилі повідомлень про «мінування» росії. Кол-центр одного з нагороджених МОУ систематично завалював ворога фейковими дзвінками про бомби в аеропортах, вокзалах, адміністративних будівлях, торгівельних центрах, тощо. Росіяни скаржаться, що це спричинило паніку в суспільстві і доводилося виділяти «потужні ресурси» на перевірку таких повідомлень. Навесні російська влада почала блокувати доступ своїм громадянам до YouTube і запропонувала «патріотичну альтернативу» — мертвонароджений Rutube. 9 травня наші «привітали» сервіс з днем пабєди: завалили 75% баз і знищили 90% резервних копій. Як наслідок, зірвалася трансляція путінського парада, а Rutube просто видалився. Цю перемогу здобув партнер Токарєва, Кирил Сигида з компанії Reface. Кирило публікував у себе в соцмережах фото нагороди МО, але не розповідав тоді про те, що отримав її за злам Rutube. Дякуємо! 22 червня зламані українцями акаунти російського представництва з контролю за озброєнням у Відні та Міністерства закордонних справ РФ ретвітнули фото листівок з музею Аушвіц Біркенау. На них було написано послання росіянам: «єдиний газ, на який заслуговуєте ви та ваша країна — це Zyklon B ». Адміністрація музею заперечила існування подібних листівок, а російські медіа звинуватили наших героїв у їх створенні з використанням deep-fake технологій типу українського Reface. Дистрибуція була реалізована через атаку на сайти підприємств оборонної промисловості та інфраструктури росії за допомогою вірусу з сімейства NotPetya, використовуючи для доступу сервіс nalog.gov.ru. Окреме досягнення яке не треба недооцінювати - блискучу кампанію, яка мала на меті зруйнувати репутацію терориста рамзана кадирова. Тут варто відзначити, що з початку війни саме український спротив зробив з цього жаху пересічного росіянина жалюгідне посміховисько. За кількістю зневажливих призвиськ від українців Кадиров може сперечатися хіба що з путіним. Значний вклад у це внесла команда Tabasco Олексія Смирнова, яка розробила сотні креативних кампаній. Тут варто просто навести цитату ображеного та наляканого російського автора: «Флешмоб з написанням назви Чечні та ім’я Рамзана Ахматовича з маленької літери, ферми з виробництва глузливих мемів під копірку, злам газети «Молодь Дагестану» — відповідальний за це хакер має бути покараним!». Коментарі зайві. Нагородженим айтівцям приписують також «терор» іноземного бізнесу в росії, через який з тамтешнього ринку були змушені піти багато західних компаній. Систематичний булінг керівників, акціонерів та інвесторів іноземних кампаній був організований з України. Токарєв (Reface) та Купрієнко (Underdog) не тільки очолили цей рух але й доклали чимало зусиль щоб переконати піти з Росії Prosus, Thales, Visa та MasterCard, SAP, Huawei, Citibank, Luxoft, Revolut.

Російські пропагандисти погрожують, що знають організаторів всіх цих кампаній, але покищо далі слів та погроз діло не заходить. Українцям же лишається тільки пишатися нашим кіберфронтом та його фронтменами. По-друге, це чергове підтвердження того, що розпач та безсилля все більше заполоняє пропагандистські пабліки. Аргументи там закінчуються, залишилися тільки погрози, яких давно вже ніхто не боїться. Запасаємось попкорном, бо далі буде цікавіше.