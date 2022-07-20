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- ІТ та Телеком
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Держспецзв'язку попереджає про нову кібератаку з використанням шкідливої програми-викрадача
Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації попереджає про розповсюдження небезпечного файлу з назвою "Доповідь0507224.ppt", який містить зображення-мініатюру, на якій згадується Оперативне командування "Південь".
У відомстві наголосили, що відкриття документу може призвести до виконання на комп’ютері шкідливої програми-стілера AgentTesla та викрадення інформації.
"У випадку відкриття документу та активації макросу останній забезпечить створення файлів "gksg023ig.lnk" та "sgegkseg23mjl.exe", а також виконання LNK-файлу за допомогою rundll32.exe, що призведе до запуску згаданого EXE-файлу", - йдеться у повідомленні.
Надалі, після ряду перетворень (Gzip, AES, base64, XOR), в тому числі, із застосуваннями стеганографії, на комп'ютері буде виконано шкідливу програму-стілер AgentTesla (дата компіляції: 2022-07-06).Підписуйтеся на наш YouTube канал
Фахівці припускають, що кібератака була спрямована на державні організації України.
Нагадаємо, Держспецзв'язку попереджає про нову кібератаку на державні організації України через розсилку електронних листів. Листи мають вкладення у вигляді XLS-документа, що містить макрос, активація якого призведе до створення на комп'ютері та запуску файлу "write.exe".