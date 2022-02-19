Гендиректор Twitter решил уйти в отпуск по уходу за ребенком

Новый гендиректор Twitter Параг Агравал решил взять несколько недель отпуска по уходу за ребенком всего через три месяца после назначения. Согласно правилам компании, Агравал может взять отпуск на 20 недель.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как пишет издание, Параг Агравал и его жена в скором времени ожидают рождения второго ребенка.

Компания Twitter дает сотрудникам в общем 20 недель декретного отпуска. Как отмечается, Агравал намерен оставаться на связи с топ-менеджментом компании на время своего отпуска.

Поступок Агравала вызвал неоднозначную реакцию среди пользователей соцсети и сотрудников и спровоцировал дискуссию об отпусках по уходу за детьми для отцов.

Многие осудили топ-менеджера за то, что он не воспользовался декретным отпуском в полном объеме и призвали его использовать эту возможность на максимум, чтобы подать пример другим сотрудникам в компании.

С таким же заявлением выступил и сооснователь Reddit Алексис Оганян, который посоветовал главе Twitter взять несколько недель отпуска, чтобы «убедиться, что дома все нормально», а затем брать каждую пятницу выходной, таким образом использовав оставшуюся часть отпуска.

Сегодня закон Калифорнии, где расположена штаб-квартира Twitter, обязывает работодателей предоставлять до 12 недель неоплачиваемого отпуска по уходу за ребенком.

Сейчас в США только 23% работников имеют доступ к оплачиваемому отпуску по уходу за ребенком, отмечает Bloomberg. При этом девять из десяти мужчин берут отпуск после рождения или усыновления ребенка, однако большинство из них берут отгулы менее чем на десять дней. Мужчины также на 50% реже, чем женщины, пользуются отпуском в полном объеме.

Отметим, Параг Агравал был назначен гендиректором Twitter в ноябре 2021 года. К тому моменту он 10 лет работал в компании, с 2017-го был техническим директором. Агравал сменил в должности сооснователя сервиса, миллиардера Джека Дорси.

Отметим, в четвертом квартале у компании Twitter появилось 6 млн новых пользователей, а среднее число активных пользователей в день выросло до 217 млн человек. Это на 13% больше, чем годом ранее, однако меньше консенсус-прогноза опрошенных Refinitiv аналитиков, ожидавших показатель на уровне 218,5 млн.

Выручка Twitter в четвертом квартале увеличилась на 22% — до $1,6 млрд. Чистая прибыль компании за четвертый квартал сократилась на 18% в годовом выражении — до $181,7 млн.