- Категория
- IT и Телеком
- Дата публикации
-
Google презентовал бета-версию Android 13 для разработчиков
Google выпустил и презентовал первую версию Android 13 для разработчиков, которая включает в себя ряд новых функций и визуальных изменений.
В частности, в бета-версии обновили параметры тем и функции конфиденциальности, добавили новые языковые элементы управления и многое другое.
Уточняем, что представлена предварительная версия, и она предназначена для разработчиков, а не для конечных пользователей. Поэтому не нужно спешить обновлять устройства с программным обеспечением Android.
Что нового в Android 13
Новые темы позволяют менять цвета значков приложений, если разработчик предложил монохромный значок.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Эта функция сначала появится на устройствах Pixel, но в Google отметили, что уже работают с другими производителями для ее расширения.
Кроме того, изменились принципы обрабатывания разрешений и безопасности. В Android 13 представлен новый способ выбора фотографий, который позволяет делиться мультимедией с другими программами без необходимости разрешать приложениям просматривать все фото в галерее устройства.
Google планирует в конечном итоге добавить эту функцию на все телефоны под управлением Android 11 и выше.
Есть и другие, менее очевидные изменения. Например, приложения смогут обнаруживать точки Wi-Fi и подключаться к ним без необходимости разрешения доступа к местоположению, а языковые настройки теперь можно будет устанавливать для каждого приложения отдельно.
Также новая версия предлагает быстрые настройки в панели уведомлений. Эта функция позволяет пользователям изменять настройки или выполнять быстрые действия, не выходя из приложения.
Google планирует выпустить бета-версию Android 13 для разработчиков в феврале-марте 2022 года. Ожидается, что версия Android 13 начнет стабильно работать примерно к июню или июлю, а официальный выпуск запланирован на конец 2022 года.