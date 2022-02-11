Google презентовал бета-версию Android 13 для разработчиков

Google выпустил и презентовал первую версию Android 13 для разработчиков, которая включает в себя ряд новых функций и визуальных изменений.

В частности, в бета-версии обновили параметры тем и функции конфиденциальности, добавили новые языковые элементы управления и многое другое.

Уточняем, что представлена предварительная версия, и она предназначена для разработчиков, а не для конечных пользователей. Поэтому не нужно спешить обновлять устройства с программным обеспечением Android.

Что нового в Android 13

Новые темы позволяют менять цвета значков приложений, если разработчик предложил монохромный значок.

Эта функция сначала появится на устройствах Pixel, но в Google отметили, что уже работают с другими производителями для ее расширения.

Кроме того, изменились принципы обрабатывания разрешений и безопасности. В Android 13 представлен новый способ выбора фотографий, который позволяет делиться мультимедией с другими программами без необходимости разрешать приложениям просматривать все фото в галерее устройства.

Google планирует в конечном итоге добавить эту функцию на все телефоны под управлением Android 11 и выше.

Есть и другие, менее очевидные изменения. Например, приложения смогут обнаруживать точки Wi-Fi и подключаться к ним без необходимости разрешения доступа к местоположению, а языковые настройки теперь можно будет устанавливать для каждого приложения отдельно.

Также новая версия предлагает быстрые настройки в панели уведомлений . Эта функция позволяет пользователям изменять настройки или выполнять быстрые действия, не выходя из приложения.

Google планирует выпустить бета-версию Android 13 для разработчиков в феврале-марте 2022 года. Ожидается, что версия Android 13 начнет стабильно работать примерно к июню или июлю, а официальный выпуск запланирован на конец 2022 года.