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IT-ринок у листопаді: вакансій менше, але конкуренція зростає
У листопаді 2024 року на IT-ринку праці в Україні спостерігалося деяке зниження активності в порівнянні з жовтнем, хоча загальний рівень вакансій залишається стабільним.
Про це повідомляє Dou.ua.
На платформі jobs.dou.ua компанії опублікували 5157 вакансій, що на 527 менше, ніж у жовтні. Тим не менш, це на тисячу вакансій більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Трійка категорій з найбільшою кількістю вакансій не змінилася: Marketing (545 вакансій), Analyst (339) та QA (336). У лідерах за зростанням кількості вакансій опинилися SysAdmin (+28, усього 116 вакансій), Ruby (+7, усього 26), Engineering Manager (+6, усього 36) та Product Manager (+5, усього 157).
Водночас кількість вакансій у категорії miltech залишилася на рівні 249, але зменшилася активність кандидатів — у листопаді на такі вакансії подано на 742 відгуки менше, ніж у жовтні.
Конкуренція на ринку не послабилась
Незважаючи на загальне зменшення вакансій, конкуренція на ринку не послабилась. У середньому на одну вакансію в листопаді припадало 27,9 відгуків — це трохи менше, ніж у жовтні, але все ще значний показник.
Найбільш конкурентною залишається категорія Front-end, де на одну вакансію подано 91 відгук, проте це менше, ніж 114 у жовтні.
У категорії QA середня кількість відгуків також знизилася — з 78 до 73. Більше 50 відгуків у середньому припадає на вакансії Java та Project Manager, а понад 40 — на Design, React Native, HR, Unity та iOS/macOS.
Листопад також відзначився змінами серед найактивніших компаній. Лідером за кількістю вакансій стала Genesis (116 вакансій), другу позицію зайняла Evoplay (61 вакансія), а на третьому місці опинилася SKELAR (58 вакансій). Серед нових гравців ринку виділилися такі компанії, як Universe Group, FAVBET Tech, Everstar, Brainstack та Sigma Software.
Загалом у листопаді активність кандидатів знизилася на 17 тисяч відгуків порівняно з жовтнем. У 19 категоріях середня кількість відгуків зросла, а в 35 — знизилася, що свідчить про поступове зміщення акцентів на ринку.
Додамо, український продуктовий IT-холдинг Genesis відкрив в Україні майже 400 вакансій для IT-фахівців, незважаючи на складнощі для ринку і компаній сектора.