ЄС запускає проєкт "Цифрова трансформація для України": виділяє 17,4 млн євро

ЄС допоможе Україні запровадити ефективні та доступні державні послуги, а також швидко реагувати на виклики війни. Для цього в межах проєкту «Цифрова трансформація для України» виділять 17,4 млн євро.

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"ЄС виділяє 17,4 млн євро на цифровізацію та запускає проєкт "Цифрова трансформація для України" (DT4UA). Працюватимемо над ним разом з Естонською академією електронного управління", - зазначив Федоров.

За його словами, це допоможе Україні цифровізувати ще більше послуг, вдосконалити Дію, посилити обмін даними між реєстрами, покращити електронну ідентифікацію.

"А ще — розвинути систему електронного управління, щоб кримінальні справи розглядали прозоро", - підкреслив міністр.

Він подякував Європейському Союзу за постійну підтримку, яка пришвидшить цифровізацію України.

Зазначимо, Україна не лише переймає досвід передових держав у сфері цифровізації, а й вже почала "експортувати" власну модель побудови "держави в смартфоні".

Так, Естонія запускає застосунок mRiik на базі української “Дії”. З лютого mRiik буде доступний для тестувальників, а повноцінний запуск планується у середині цього року.

Також Україна поділиться з Австрією досвідом з розбудови цифрової держави. Зараз австрійці працюють над запуском цифрових документів в one-stop shop застосунку Digitales Amt, який працює за схожим на "Дію" принципом.