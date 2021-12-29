Какие тренды влияют на IT-отрасль и почему скорость принятия решений становится новой валютой

Пандемия существенно изменила основные вызовы, стоящие перед CEO и digital-лидерами украинских компаний. О цифровых вызовах топ-менеджеров и последних трендах на рынке корпоративных IT-решений рассказывает Надежда Омельченко, вице-президент компании "ИТ-Интегратор".

Локомотивом каких бизнес- и IT-трендов стала ситуация с пандемией? Пандемия существенно изменила основные вызовы, стоящие перед CEO и digital-лидерами украинских компаний. О цифровых вызовах топ-менеджеров и последних трендах на рынке корпоративных IT-решений рассказывает Надежда Омельченко, вице-президент компании "ИТ-Интегратор".

Ситуация с пандемией поставила топ-менеджеров и IT-директоров перед целым рядом новых проблем. Начиная с 2020-го года значительно выросли нагрузки на сети компаний, появились новые вызовы в сфере кибербезопасности.

Сегодня все понимают, что все больше бизнесов будет переходить на удаленную и гибридную работу. Наш партнер — американская корпорация Cisco: если до старта пандемии процент организаций, в которых более половины сотрудников работают на удаленке, составлял 19%, то сейчас он уже достиг 62%. Когда мы справимся с вирусом, этот процент опустится до отметки в 37%. Мы абсолютно уверены в том, что удаленка останется одним из главных трендов бизнеса в ближайшей перспективе.

Как за последнее время изменились IT-стратегии украинского бизнеса?

Эта ситуация заставила бизнес существенно изменить IT-парадигму: компаниям теперь нужно обеспечивать защиту не только своих корпоративных сетей, но и удаленных пользователей. Она стала не менее важной, чем защита офисных рабочих станций и серверов.

В этом году заметно вырос спрос на "карантинные" технологии: частные виртуальные сети (VPN), организацию безопасного удаленного доступа, сервисы видеоконференцсвязи (ВКС), облачные сервисы, технологии виртуализации, программное обеспечение как услугу (SAAS).

Повышенный интерес у наших клиентов вызывали решения, обеспечивающее минимизацию простоя их бизнеса, которые делают невозможной потерю информации. Постоянный рост объёмов данных вынуждает бизнес модернизировать подсистемы хранения данных и системы резервного копирования для возможности восстановления.

Среди трендов также повышенный спрос на услуги ІТ-консалтинга. Мы прогнозируем сохранение этих трендов, как минимум, на следующий год, а также смещение основных закупок оборудования на первую половину года из-за мирового дефицита полупроводников.

Насколько проблемнее стала ситуация с киберугрозами и кибератаками начиная с 2020 года?

В 2020 году количество и качество киберугроз существенно возросло. Во время пандемии киберпреступники стали вовсю пользоваться пробелами в безопасности компаний при использовании сотрудниками удаленного доступа к корпоративным сетям и облачным приложениям.

Аналитики Cisco отмечают, что 61% опрошенных ІТ-директоров компаний по всему миру заявили, что количество киберугроз возросло на 25% с момента начала Covid-19. Кроме того, во всем мире наблюдается настоящий бум на так называемый фишинг, когда с помощью ключевых слов, связанных с пандемией, пользователей заманивают на поддельные сайты и инфицируют их ПК и корпоративные сети. Кроме того, компаниям приходится иметь дело с эпидемией так называемых программ-вымогателей, от которых страдает бизнес во всем мире.

Каким образом топ-менеджерам стоит реагировать на эту растущую угрозу?

Для того чтобы эффективно противостоять всем этим угрозам, топ-менеджерам стоит признать, что кибербезопасность уже стала одним из главных приоритетов бизнеса. Защищенные и надежные решения для кибербезопасности, виртуальные сети (VPN), профессиональные видеоконференц-сервисы для онлайн-коммуникации становятся совершенно необходимыми для ежедневной операционной деятельности компаний.

На каких аспектах бизнеса сегодня нужно сконцентрироваться digital-лидерам и менеджерам, занимающимся цифровой трансформацией бизнеса?

Covid-19 будет еще долго влиять на непрерывность операций, режим работы и схемы роста бизнеса. В этих условиях менеджеры, которые руководят цифровой трансформацией, в первую очередь должны сконцентрироваться на вопросе устойчивости своих компаний. Аналитики Gartner рекомендуют им несколько обязательных шагов. Это, в первую очередь, запуск цифровых платформ для удаленки и обеспечение безопасности удаленного доступа и поддержки сети. Очень важно также начать привлекать клиентов и партнеров с помощью новых цифровых каналов.

Среди трендов также повышенный спрос на услуги ІТ-консалтинга.

С моей точки зрения, эффективный топ-менеджер должен сконцентрироваться на системном внедрении цифровых технологий для расширения возможностей своей команды и автоматизации задач.

Сегодня это стало гораздо сложнее, чем еще несколько лет назад. Решения о развитии ваших IT-систем нужно принимать очень оперативно, но при этом ориентируясь на долгую перспективу. Чтобы заложить фундамент для развития вашего бизнеса в 2023-2024 годах, стартовать проекты необходимо уже сегодня. Это объясняется сбоями в работе мировых логистических цепочек, которые существенно увеличивают сроки доставки IT-оборудования и реализации проектов. Именно из-за этого фактора мы настоятельно рекомендуем всем управленцам обращать больше внимания на облачные и SAAS-технологии, которые можно оперативно разворачивать и использовать в бизнес-процессах.

Для того чтобы эффективно противостоять всем этим угрозам, топ-менеджерам стоит признать, что кибербезопасность уже стала одним из главных приоритетов бизнеса.

Какими компетенциями должен обладать менеджер будущего, который все чаще сталкивается с глобальными "черными лебедями"?

Мне очень импонирует концепция "Мир BANI", которую предложил футурист Жаме Каскио за несколько лет до начала пандемии. Время показало, что эта концепция очень реалистична. Cогласно ей наш мир стал гораздо быстрее и сложнее, чем был на более раннем этапе VUCA — volatility (нестабильность), uncertainty (неопределенность), complexity (сложность) и ambiguity (неоднозначность). Теперь мир не просто нестабильный — он стал хаотичным и хрупким. BANI расшифровывается как B (brittle) — хрупкий, A (anxious) — беспокойный, N (nonlinear) — нелинейный, I (incomprehensible) — непостижимый.

В этих условиях приоритетной для менеджеров становится компетенция управления изменениями. Скорость принятия решений даже в условиях неопределенности становится новой валютой. Можно выделить еще такие качества хорошего СЕО: умение быстро адаптироваться к изменениям, "менталитет роста", способность оставаться надежным партнером, несмотря на обстоятельства.

Качества хорошего СЕО: умение быстро адаптироваться к изменениям, "менталитет роста", способность оставаться надежным партнером, несмотря на обстоятельства.

Какими будут приоритетные задачи украинских CEO в ближайшем будущем?

В фокусе будет повышение операционной эффективности бизнеса. Хорошие управленцы начнут активно уходить от модели выстраивания эффективности компании к модели выстраивания ее гибкости. На практике это проявится в еще большем погружении в формат гибридного офиса. В этих условиях актуальным продолжит оставаться вопрос редизайна всех рабочих процесcов.

Конечно же, глобальным приоритетом останется усиление работы с людьми и командами: усиление и запуск новых программ поддержки персонала, физического и психического здоровья, развитие новых компетенций, необходимых в условиях new normal, удержание талантов.