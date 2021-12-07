Карта кибермошенничества: как обманывают пользователей в Украине и ЕС

За последние полгода 45% покупателей в интернете сталкивались с попытками онлайн-мошенничества. Такое количество соответствует показателям активности киберпреступников в странах ЕС. С 2020 года количество атак в онлайне против украинцев увеличилось вдвое. В то же время пользователи из всех опрошенных стран все еще не хотят обращаться в полицию из-за киберпреступлений во время шопинга.

Об этом сообщает пресс-служба одного из крупнейших онлайн-бизнесов в Украине OLX.

OLX Украина совместно с коллегами OLX Group из 4 стран провели параллельные онлайн-опросы среди 100 тысяч респондентов касательно безопасности в интернете.

С 2020 года количество украинцев, столкнувшихся с мошенничеством при любом онлайн-шоппинге, увеличилось с 22% до 45%, обойдя жителей Болгарии и Португалии. Там этот показатель составил 40%. Однако в Украине не самые высокие показатели по кибермошенничеству. В Польше с фишингом столкнулись 50% пользователей, а в Румынии – 60%.

Наиболее осведомленными о мошенничестве с фейковыми сайтами (фишинг против покупателей и продавцов) оказались жители Румынии – 79%. В Украине же этот показатель составляет 48%, а в Польше – 54%.

Важно отметить, что 76% украинцев, столкнувшихся с фишингом в 2021 году, не потеряли деньги благодаря внимательности, знаниям правил и своевременному обращению в службу поддержки сайта. В 2020 году эта цифра была меньше на 14 процентных пункта (62% не потеряли деньги).

По сравнению с аналогичным опросом OLX в 2020 году среди украинцев значительно снизилась доля тех, кто планирует обратиться в полицию. Однако после встречи с мошенником респонденты перечисленных стран ЕС и Украины ведут себя одинаково: большинство будет пытаться решить проблему самостоятельно, а в полицию или к местным властям будет обращаться только каждый десятый.

Интересно, что и жителям Польши, и украинцам в подавляющем большинстве случаев посторонние ссылки на опасные сайты поступали в мессенджеры:

● В Польше 83% опрошенных получали вредоносные ссылки в WhatsApp, в то время как в Украине это был Viber, и тоже 83% от всех атак.

● Фишинговые ссылки получили через SMS только 6% респондентов в Украине и 18% из Польши.

● С помощью спам-рассылки через почту атаковали 2% опрошенных в Украине и 10% в Польше.

59% пользователей из Румынии, Португалии и Болгарии ответили, что прекратили разговор, получив фишинговую ссылку. В Польше респонденты знают, что не стоит сообщать посторонним платежные данные (79%) и открывать ссылки от малознакомых людей (75%), а общаться стоит только в пределах OLX (69%).

“В целом, по данным Всемирного экономического форума, киберугрозы уже вошли в 5 главных рисков для мировой экономики. Низкий уровень доверия и относительно небольшое количество обращений в полицию как в ЕС, так и в Украине, создают широкое пространство для мошеннических действий. Сейчас уже 40% украинцев знают, что отправленные ссылки от незнакомцев могут быть мошеннической атакой, поэтому не открывают их и не обсуждают финансовые вопросы в мессенджерах. 15% пользователей узнали об этом благодаря нашему образовательному сайту Онлайн[за]хист. В то же время в Польше такие знания имеют 75% пользователей, и украинцам точно есть к чему стремиться в плане личной киберграмотности”, — отметил Виктор Нобиуз, руководитель отдела бизнес-аналитики OLX Украина.

СПРАВКА:

OLX – один из крупнейших онлайн-бизнесов в Украине. Активная база объявлений насчитывает более 14 млн и ежемесячно пополняется на 4 млн новых предложений. Ежеминутно на платформе создается 345 новых объявлений и заключается 30 тысяч успешных сделок с OLX Доставка в течение дня. От 140 тысяч до 170 тысяч новых объявлений ежедневно проходит автомодерацию, а 45 тысяч подозрительных профилей анализируется на мошенничество.

Каждый второй украинский онлайн-пользователь посещает OLX минимум раз в месяц. Сервис входит в 10 самых посещаемых торговых площадок мира. А мобильное приложение OLX установлено на каждом втором украинском смартфоне и занимает первую позицию в категории "Покупки" для iOS и Android, по данным SimilarWeb.

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