Київстар посилює партнерство із Fortinet, аби допомагати клієнтам протидіяти кіберзагрозам

У відповідь на збільшення кількості кібератак національний мобільний оператор Київстар пропонуватиме українським компаніям і державним організаціям найбільш сучасні рішення для кіберзахисту.

Повномасштабне вторгнення рф в Україну суттєво позначилося на кількості кібератак, яких упродовж 2022- початку 2023 рр зазнавали ресурси органів державної влади, державні й приватні підприємства критичної інфраструктури, медіа, компанії фінансового сектору тощо. Лише в Київстар за рік повномасштабної війни співробітниками департаменту кібербезпеки було успішно заблоковано більше 450 DDoS-атак на мережу та понад 13 000 фішингових атак.

Тому, з огляду на важливість посилення інформаційної безпеки, Київстар не лише дбає про захист власного периметру, аби забезпечити стабільність і безперервність надання телеком-послуг, а й постійно розширює перелік рішень з кіберзахисту для своїх бізнес-клієнтів. Поглиблення співпраці з Fortinet – одним із провідних світових розробників в цьому напрямку – дозволить мобільному оператору надавати бізнесу і державним організаціям широкий спектр актуальних кібербезпекових рішень на основі хмарних технологій. Завдяки ним можна буде збільшувати відмовостійкість ІТ-сервісів, а також забезпечувати високий рівень захисту хмарної і наземної IT-інфраструктури організацій.

"Ми реагуємо на потреби клієнтів, тому постійно розширюємо пропозицію для них сучасними інноваційними рішеннями. Так, ми вже понад 6 років розвиваємо затребуваний напрямок хмарних продуктів, згодом доповнили його сервісами з кібербезпеки, адже ці напрямки дуже пов’язані, – коментує Ілля Польшаков, директор з розвитку нових напрямків бізнесу в Київстар. – Розширення партнерства із Fortinet дозволить Київстар створювати для своїх клієнтів унікальні сервіси для протидії киберзагрозам, які враховуватимуть індивідуальні запити компаній. Окрім того, ми зможемо експертно супроводжувати всі етапи впровадження й використання рішень нашими клієнтами завдяки фаховій підготовці сертифікованих спеціалістів".

Рішення від Fortinet будуть доступні в різних варіантах - від фізичного обладнання до спеціалізованих віртуальних машин. Зокрема, користуватися ними можна буде на підписних умовах, що значно знижуватиме фінансове навантаження на підприємства і дозволить оптимізувати витрати.

Нагадаємо, що з 2021 року бізнес-клієнтам Київстар уже доступний сервіс AntiDDoS для захисту від DDoS-атак (рішення на основі FortiDDoS від Fortinet). Окрім того, компанія пропонує комплексний захист від кіберзагроз, до якого також увійшли рішення від Fortinet. Їх можна використовувати як комплексом, так і окремими сервісами та поєднувати з рішеннями, які вже встановлені у клієнтів.

Підібрати оптимальне рішення для кіберзахисту конкретної компанії допоможуть експерти Київстар. Отримати більше інформації та замовити консультацію можна на офіційному сайті.

Київстар – найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на грудень 2022 року обслуговував 24,8 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів "Домашнього інтернету". Компанія надає послуги на основі широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G. Київстар. Клієнтам компанії доступні можливості мобільного, фіксованого зв’язку й інтернету, конвергентні рішення, а також інноваційні послуги Big Data, сервіси з кібербезпеки, IoT, Cloud solutions, цифрове ТБ.

Київстар активно допомагає абонентам, суспільству і країні долати складнощі військового часу. У 2022 році компанія виділила понад 130 млн грн допомоги на гуманітарні потреби суспільства і надала абонентам безкоштовних послуг і бонусів у еквіваленті 577 млн грн. Київстар підтримав ініціативу Президента України по залученню коштів на відбудову України і перерахував 300 млн грн на відновлення цифрової інфраструктури. Також компанія власним коштом підключає до швидкісного інтернету бомбосховища і модульні будинки для переселенців. Акціонер Київстар – міжнародна Група VEON. Акції Групи знаходяться на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). Київстар 25 років працює в Україні та визнаний найбільшим платником податків на телеком-ринку, кращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією.