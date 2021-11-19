Легендарный плеер Winamp готовится к перезапуску: новая бета-версия почти готова

Популярный в 2000-е годы медиаплеер для компьютеров Winamp перезапускают. Для этого уже создали сайт, плеер получил новый логотип и подписку на участие в бета-тестировании. Об этом сообщает Bleepingcomputer.

Вскоре пользователи смогут протестировать грядущую версию медиаплеера. Но пока неизвестно, какая версия проигрывателя будет доступна для тестирования.

В начале нулевых одним из самых популярных медиаплееров для воспроизведения MP3 был Winamp с его ретро-скинами и анимированными визуализаторами, которые двигались вместе с музыкой.

Однако после выпуска версии 5.666 в 2013 году Winamp не получил дальнейшего развития. Более 10 лет Winamp нигде не появлялся. Но в 2018 году Winamp 5.8 просочился в сеть. Разработчики решили опубликовать эту версию на своем веб-сайте Winamp.com, чтобы каждый мог использовать его для ностальгии.

После этого владельцы заявили, что у них большие планы на Winamp, и с тех пор не было выпущено никаких других версий.

Сейчас же разработчики анонсировали появление бета-теста Winamp. Сайт уже получил редизайн, а сам плеер — новый логотип.

В свою очередь разработчик Winamp Джереми Шепперс отметил, что он рад перезапуску теперь уже приложения.