Майже відновили зв'язок: "Київстар" почне запускати роботу мобільного інтернету

"Київстар" найближчим часом розпочне запускати роботу мобільного інтернету. Зробити це хотіли ще сьогодні вночі. Мобільний оператор майже відновив зв'язок після масштабної хакерської атаки.

Про це повідомили президент компанії Олександр Комаров в ефірі телемарафону та пресслужба компанії.

"На жаль, ми поки що не повністю відновилися. Але сподіваємося, що сьогодні у другій половині дня ми розпочнемо відновлення із західної України, регіон за регіоном обережно почнемо відновлювати послуги мобільного інтернету", - заявив Комаров.

За його словами, наразі вже повністю відновлено послуги фіксованого інтернету для дому. На 99% відновлено послуги голосового зв'язку. Вона поки що недоступна лише на правому березі Києва.

"Повністю відновлено послуги фіксованого інтернету для дому. Це приблизно 1 млн домогосподарств по всій Україні. Також майже на 99% відновлено послуги голосового зв'язку. Ми зараз закінчуємо останню географію - це правий берег Дніпра в Києві", - заявив Комаров.

Як підкреслює пресслужба мобільного оператора, у деяких населених пунктах все ще виникають короткочасні складнощі зі зв'язком, але спеціалісти їх усувають.

"Голосовий сервіс підключений. Проте його доступність і якість залежить від багатьох факторів. Зараз ми працюємо, щоб всі мали зв’язок. І це потребує деякого часу", - йдеться у повідомленні компанії "Київстар"

Там радять тим абонентам, у яких SIM-картка не реєструється в мережі, спробувати:

перезавантажити телефон;

увімкнути та вимкнути "авіарежим".

Хакерська атака на "Київстар"

12 грудня в компанії "Київстар" заявили про потужну хакерську атаку, яка частково зруйнувала IT-інфраструктуру компанії та стала найбільш значною подібною подією в історії українського телекомринку.

Зловмисники вразили кіберзахист оператора мобільного зв'язку "Київстар" через скомпрометований обліковий запис одного зі співробітників.

При цьому "Київстар" запевнив, що персональні дані абонентів скомпрометовані не були.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на "Київстар". Наразі кваліфікація події є нетипово широкою - від втручання в роботу інформаційних систем до державної зради та порушення законів і звичаїв війни.

Відповідальність за атаку вже взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань "Солнцепек". Воно є хакерським підрозділом головного управління генштабу збройних сил РФ (більш відомого як ГРУ), яке таким чином публічно легалізує результати своєї злочинної діяльності.

У "Київстарі" заявляли, що не знають, коли вдасться відновити надання послуг, але станом на 20:00 12 грудня повідомили, що частково відновили роботу послуг фіксованого зв'язку після масштабного збою і планують відновити інші послуги протягом 13 грудня.

Джерело фото: ua.depositphotos.com