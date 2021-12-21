МИД запустил платформу NAZOVNI для продвижения украинского экспорта (ВИДЕО)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 21 декабря представил новую цифровую платформу МИД Украины NAZOVNI. Ее разработали специально для украинских компаний, чтобы те получили удобный доступ к иностранным рынкам. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

"Цифровая платформа NAZOVNI создаст новые экономические возможности для украинского бизнеса в мире, поможет увеличить экспорт и привлечь новые иностранные инвестиции и технологии в Украину. Это новый уровень взаимодействия государства и бизнеса. Украинские компании смогут всего в несколько кликов получить услуги МИД и 131-го дипломатического учреждения Украины для продвижения товаров и услуг за рубежом", — рассказал Кулеба.

На платформе NAZOVNI украинский бизнес получит удобный доступ к новым возможностям на иностранных рынках. Чтобы получить к ней доступ, нужно просто зарегистрироваться и создать заявку. Дипломаты проверят заявку, и если у них не возникнет вопросов, то включат ее в активную работу.

В свою очередь МИД Украины собирается помогать в следующих моментах:

найти актуальные направления для каждого отдельного рынка;

проанализировать рынок и найти точки взаимовыгодного сотрудничества;

ознакомиться с экономическим паспортом страны;

найти и проверить деловых партнеров;

получить поддержку проектной деятельности;

получить консультацию по работе за границей;

принять участие в выставках и бизнес-миссиях за границей.

МИД надеется, что благодаря NAZOVNI министерство сможет системно развивать отношения с украинскими экспортерами и иностранными инвесторами, сохранять контакты и информацию во время ротации дипломатов.

Ведомство надеется начать оперативно предоставлять аналитическую и статистическую информацию о компаниях и получать от них обратную связь. В основе NAZOVNI будет работать аналитический центр.

Он сможет автоматически проверять качество товаров и услуг согласно заключенным договорам, рейтингам и отзывам, подбирать лучшие предложения для импортеров и обрабатывать запросы экспортеров, систематизировать данные для дешбордов руководящего звена.

Ранее МИД запустил официальную страницу Украины в Spotify. Страницу создали для продвижения позитивного имиджа страны среди иностранной аудитории, в частности, через современную украинскую музыку на английском и украинском языках.

МИД также развивает официальные страницы Украины в разных социальных сетях. В частности, у нашей страны есть аккаунт в Facebook и Instagram, а также есть отдельный сайт Украины.