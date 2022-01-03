Официальный релиз Huawei HarmonyOS 3.0 ожидается летом 2022 года

Прошло несколько лет с тех пор, как компания Huawei запустила собственную операционную систему HarmonyOS (она же HongMeng OS в Китае) вскоре после того, как правительство США запретило китайскому гиганту использовать Android от Google, а также другие технологии, производимые в Америке.

Об этом сообщает Gizmochina.com.

С момента запуска HarmonyOS компания активно выпускает новые обновления с функциями улучшения платформы. На этот момент она находится в версии 2, но в новом отчете появилась информация об официальном запуске будущей HarmonyOS 3.0 летом этого года.

Согласно новому отчету, ожидается, что HarmonyOS 3.0 нового поколения от Huawei официально выйдет в июле этого года. Однако есть вероятность, что официальный анонс нового программного обеспечения может быть сделан раньше.

Утверждается, что анонс может состояться до конца второго квартала этого года, то есть до июня 2022 года. Ожидается, что китайский гигант проведет мероприятие во время фестиваля весны.

Предыдущая версия Huawei HarmonyOS 3.0 Developer Preview была выпущена компанией несколько месяцев назад, в октябре 2021 года, на конференции Huawei Developer Conference 2021. Она продолжает внедрять инновации в трех основных областях – системная архитектура, супертерминал и разовая разработка многократного.

Согласно отчетам, учитывая, что HarmonyOS является операционной системой нового поколения, ее системная архитектура может быть развернута гибко, позволяя умным устройствам с разной памятью общаться на одном языке.

В последней версии есть средства автоматизации развертывания, и разработчики могут выбирать необходимые компоненты на основе аппаратного обеспечения для завершения сборки операционной системы.

Теперь компания Huawei объявила, что в первом квартале 2022 года, то есть до марта 2021 года, ожидается выпуск HarmonyOS 3 Beta, которая предоставит разработчикам более полные возможности системы и инструменты разработки.

Отметим, HarmonyOS — операционная система, разработанная Huawei, после введения США санкций против компании. Дело в том, что из-за ограничений компания Google запретила оказывать техническую поддержку новым моделям телефонов Huawei.

Напомним, китайский техгигант Huawei потерял 41% продаж смартфонов после того, как США ввели санкции на продукцию корпорации — в 2020 году она была третьей в мире по объемам продаж. Выручка Huawei упала на 30% в 2021 году.