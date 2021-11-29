Глава Twitter передал руководство компанией преемнику

Основатель и глава социальной сети Twitter Джек Дорси решил покинуть свой пост, а в дальнейшем и вовсе уволиться из компании. Об этом он объявил в своем микроблоге.

По словам Дорси, настала пора передать компанию под управление других людей, которым он доверяет. В частности, возглавит ее технический директор Twitter Параг Агравал - такое решение единогласно поддержал совет директоров. В свою очередь, председателем совета директоров станет Брет Тэйлор.

Дорси также отметил, что доработает свой срок как член совета директоров, чтобы помочь Агравалу и Тэйлору войти в курс дела, а после этого уйдет из компании.

"Я считаю, что действительно важно дать Парагу пространство, которое ему нужно, чтобы веcти компанию. И я считаю критически важным, чтобы компания могла существовать самостоятельно, независимо от влияния или управления со стороны основателя", - написал уже бывший руководитель Twitter.

Отметим, что помимо Twitter, 45-летний Дорси также является основателем и гендиректором финтех-компании Square, занимающейся разработкой решений для приема и обработки электронных платежей.

При этом в феврале 2020 года основатель инвестиционной компании Elliott Management, ставшей крупным акционером Twitter, Пол Сингер выступил за смещение Дорси с поста руководителя соцсети.

Тогда Twitter планировал избрать трех членов совета директоров, и Elliott Management рассчитывал заполнить эти позиции своими людьми. Сингера не устроило то, что Дорси одновременно руководит двумя компаниями, и он призвал гендиректора, которому принадлежит лишь 2%-ная доля соцсети, сконцентрироваться на Square.

Дорси изначально возглавлял Twitter до 2008 года, однако затем был сменен Эваном Уильямсом, вслед за которым в 2010 году компанию возглавил Дик Костоло. В 2015 году Дорси снова вернулся на этот пост.

В феврале текущего года Twitter заявила, что планирует к концу 2023 года иметь 315 млн ежедневно активных пользователей и как минимум удвоить свой годовой доход к этому времени — с $3,7 млрд в 2020 году до $7,5 млрд в 2023 году.

Напомним также, что в марте Дорси продал свой первый твит в микроблоге более чем за $2,9 млн в виде NFT.