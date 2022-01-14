От компании Meta требуют в суде выплатить $3,1 млрд для 44 млн британских пользователей Facebook

В Апелляционный суд Великобритании по вопросам конкуренции подан коллективный иск против компании Meta за нарушение закона о конкуренции на том основании, что компания (тогда еще Facebook) злоупотребляла своим доминирующим положением в социальных сетях в Великобритании в течение нескольких лет, сообщает TechCrunch

В случае успеха иска Meta придется выплатить 3,1 миллиарда долларов в качестве компенсации за ущерб пользователям Facebook в Великобритании.

Дело инициировано экспертом по международному конкурентному праву доктором Лизой Ловдал Гормсен, которая предоставила в парламент Великобритании материалы о доминировании Facebook на рынке. Оно основано на том, что компания установила "несправедливую цену" для пользователей в Великобритании.

В иске указано, что Facebook должен выплатить 44 миллионам британских пользователей компенсацию за использование их данных в период с 2015 по 2019 год.

"Цена", установленная за предоставление доступа к социальной сети, заключалась в передаче ценных личных данных пользователей из Великобритании, которые взамен просто получали "бесплатный" доступ к платформе социальной сети Facebook, без финансовой компенсации, в то время как у компании были огромные доходы.

"За 17 лет с момента своего создания Facebook стал единственной социальной сетью в Великобритании, где вы могли быть уверены, что сможете общаться с друзьями и семьей в одном месте. Тем не менее, у Facebook была и темная сторона, он злоупотреблял своим доминирующим положением на рынке, чтобы навязывать несправедливые условия простым британцам, что давало возможность использовать их личные данные. Я запускаю это дело, чтобы обеспечить компенсацию в миллиарды фунтов стерлингов для 44 миллионов британцев, данные которых были использованы Facebook", — сказала Лиза Ловдал Гормсен.

TechCrunch обратился к компании с просьбой о комментариях, но на момент публикации не получил ответа.

Напомним, судья округа Колумбия огласил решение о возможности подачи Федеральной торговой комиссией США (FTC) антимонопольного иска против компании Meta. Это одна из нескольких попыток правительства США ограничить монопольную власть крупных технологических компаний, в том числе иск Министерства юстиции против Google, возбужденный главой антимонопольного законодательства Джонатаном Кантером.

В Верховный суд округа Аламеда штата Калифорния подала иск к компании Meta также сестра федерального охранника Дэйва Патрика Андервуда, которого убили в 2020 году. Сговору убийц якобы помогла социальная сеть Facebook.